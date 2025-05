Chelsea derrota Manchester United no sufoco e se aproxima de vaga na Liga dos Campeões

A- A+

Em busca de vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, o Chelsea recebeu o Manchester United, nesta sexta-feira, no Stamford Bridge, em Londres, sofreu, mas venceu por 1 a 0 e só depende de suas forças para atingir o objetivo.

Na última rodada, no dia 25, o time azul precisará de um triunfo sobre o Nottingham Forest, fora de casa, para encerrar a competição no G-5, a zona de classificação para a competição continental.



O resultado positivo, após o tropeço diante do Newcastle, levou a equipe do técnico Enzo Maresca a 66 pontos na embolada tabela do Campeonato Inglês. Apenas três pontos separam o vice-líder, Arsenal (68 pontos), do sexto colocado, o Manchester City (65).

Além do Chelsea, Aston Villa (que também já jogou na rodada) e Newcastle somam 66. Por enquanto, o único classificado é o campeão Liverpool. O Manchester United, por sua vez, é apenas o 16º, com 39 pontos.



O primeiro tempo do clássico foi morno e de poucas emoções. A finalização de Madueke logo aos 4 minutos deu a impressão de que o Chelsea sufocaria o conjunto vermelho em busca da vitória, mas logo os visitantes equilibraram as ações. Aos 15 minutos, Maguire até balançou a rede de Robert Sánchez, mas a arbitragem checou o VAR e anulou o tento por impedimento.





O susto deixou o time do técnico Enzo Maresca mais ligado no jogo. Apesar das atuações apagadas de Palmer e de Pedro Neto, o Chelsea recuperou o controle do duelo e, aos 23 minutos, Reece James carimbou a trave direita de Onana.

O lado azul pressionou no campo de ataque, mas não chegou a levar perigo real, enquanto o United sofria para encaixar o contra-ataque. Aos 45 minutos, Palmer acertou o único chute no alvo da primeira etapa, mas o goleiro do United espalmou.



Depois de levar pressão na etapa inicial, o Manchester United resolveu se arriscar mais na volta do intervalo, mas falhou na pontaria em tentativas de Mount e Bruno Fernandes. Confiante em um bom resultado diante da falta de criatividade dos donos da casa, o técnico Rúben Amorim sacou Casemiro e Mount acionou Ugarte e Garnacho em busca de mais ofensividade.



Em sua primeira participação no jogo, porém, aos 25 minutos, Garnacho falhou na marcação de Reece James e deixou o lateral com espaço para cruzar na pequena área, na cabeça de Cucurella, que mandou cruzado, sem chance para Onana, inaugurando o placar para o Chelsea.



Em desvantagem, o Manchester United partiu em busca do empate nos minutos finais. Diallo e Maguire, enfim, chutaram na direção certa e exigiram as primeiras intervenções de Robert Sánchez no confronto. Sem se arriscar, o Chelsea controlou a bola à espera do fim da partida e deixou o gramado mais próximo da classificação à Liga dos Campeões.



Aston Villa embalado



Na abertura desta 37ª rodada, o Aston Villa derrotou o Tottenham por 2 a 0, no Villa Park, embalou a terceira vitória seguida no Inglês e pressionou os concorrentes na briga pela classificação à principal liga europeia.

Depois de alcançar as quartas de final deste ano no torneio continental - caiu diante do PSG -, o time do técnico Unai Emery chegou aos 66 pontos, entrou no Top 5 e embolou a disputa.



O time da casa pressionou no primeiro tempo, teve maior volume de jogo, mas não conseguiu transformar a superioridade em gols. O Tottenham, que ocupa apenas a 17ª colocação em uma campanha decepcionante, tentava surpreender os anfitriões nos contragolpes, principalmente com Son, mas também não obteve sucesso.



Assim, os gols só saíram na etapa final. Aos 14 minutos, Konsa aproveitou escanteio cobrado por McGinn e desviado por Watkins para encher o pé e abrir o placar para o Aston Villa. Kamara, aos 27 minutos, recebeu o passe de Rogers na área e tocou no canto para dar números finais à partida.



Na última rodada, no dia 25, o Aston Villa tentará confirmar a classificação diante do Manchester United, fora de casa. Já o Tottenham cumpre tabela diante do Brighton.

