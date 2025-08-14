A- A+

Chelsea doa parte de prêmio do Mundial de Clubes a famílias de Diogo Jota e André Silva

O Chelsea decidiu prestar uma homenagem especial a Diogo Jota e ao irmão André Silva, que morreram em um acidente de carro no dia 3 de julho, na Espanha. O elenco optou por doar parte do prêmio conquistado no Mundial de Clubes às famílias dos dois jogadores.

O clube inglês e seus atletas vão repassar uma parcela dos bônus distribuídos pelo título, 13,34 milhões de euros (cerca de R$ 83,0 milhões), como gesto de solidariedade. Segundo o The Athletic, cada jogador cederá o equivalente a 430 mil euros (R$ 2,7 milhões) às famílias de Jota, atacante do Liverpool, e de André Silva, que defendia o Penafiel.





A decisão foi tomada após conversas internas entre a diretoria e o elenco. O valor doado corresponde à mesma quantia recebida individualmente pelos atletas como premiação pelo título.

O Chelsea conquistou o Mundial de Clubes em 13 de julho, ao vencer o Paris Saint-Germain por 3 a 0 no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos. Pelo desempenho na competição, o clube recebeu cerca de 96 milhões de euros (R$ 604,8 milhões).

