Chelsea e Bayern disputam zagueiro Murillo, diz jornal

Times buscam reforçar o setor defensivo, mas contrato longo com clube inglês pode dificultar saída do jogador

Murillo entrou na mira de gigantes do futebol europeu

O zagueiro brasileiro Murillo, do Nottingham Forest, vem chamando a atenção de grandes clubes europeus. Segundo o jornal alemão Bild, o Bayern de Munique é o mais novo interessado na contratação do defensor, que já está no radar do Chelsea.

Os bávaros buscam reforçar a defesa para a próxima temporada, mas o negócio não deve ser simples. Murillo tem contrato com o Forest até 2029, o que torna qualquer negociação mais cara e complexa.

Além disso, o Bild destaca que o Bayern precisa abrir espaço no elenco e gerar receitas com a venda de outros jogadores antes de avançar na tentativa.

O brasileiro, que se destacou na Premier League pela regularidade e força física, já havia despertado o interesse de clubes ingleses desde o início do ano. Aos 24 anos, Murillo é visto como um dos zagueiros mais promissores de sua geração e vem sendo observado também pela comissão técnica da Seleção Brasileira.

