Chelsea e City empatam em jogo eletrizante; Liverpool encosta na liderança

O Manchester City continua na liderança isolada do Campeonato Inglês, depois de empatar em 4 a 4 com o Chelsea neste domingo (12), em um jogo eletrizante em Stamford Bridge, no fechamento da 12ª rodada.

Com o resultado, o City segue na ponta da tabela com 28 pontos, um à frente de Liverpool, que mais cedo bateu o Brentford por 3 a 0 em Anfield, e Arsenal, que derrotou Burnley por 3 a 1 no sábado.

"Sabíamos o quanto é difícil jogar aqui, mas sofrermos quatro gols não é normal. Demos tudo, mas o futebol é assim às vezes", lamentou o técnico dos 'Citizens', Pep Guardiola.

Em Stamford Bridge, os torcedores que enfrentaram a forte chuva e os telespectadores que assistiram ao duelo pela televisão viram um espetáculo de grande qualidade, com chances de gol, duas viradas de placar e suspense até o final, já que os 'Blues' conseguiram o empate final nos acréscimos.

O norueguês Erling Haaland abriu o placar aos 25 minutos batendo pênalti que ele mesmo sofreu, ao ser derrubado na área pelo espanhol Marc Cucurella.

O Chelsea virou com gols do brasileiro Thiago Silva, em uma cabeçada após cobrança de escanteio (29'), e de Raheem Sterling, que marcou contra seu ex-time aproveitando cruzamento de Reece James (35').

Pouco antes do intervalo, o suíço Manuel Akanji empatou em mais um cabeceio (45'+1) e Haaland voltou a colocar os 'Citizens' em vantagem ao escorar um cruzamento de Julián Álvarez (47').

O time de Manchester desperdiçou algumas chances claras e Nicolas Jackson marcou mais uma vez para os 'Blues' (67'), aproveitando um rebote do goleiro Ederson.

Na reta final, Rodri fez o que parecia ser o gol da vitória do City com um chute de pé esquerdo da entrada da área (86'), mas Cole Palmer, outro ex-jogador do City, fez o gol que decretou o empate em 4 a 4 em cobrança de pênalti nos acréscimos (90'+5).

"Aconteceram muitas coisas. Estou muito orgulhoso dos jogadores pela forma como jogaram contra o time que, para mim, é o melhor do mundo. Este tipo de experiência nos tornará melhores", considerou o técnico dos 'Blues', Mauricio Pochettino.

Com o resultado, o Chelsea fica na 10ª posição, ainda muito distante das primeiras posições da tabela.

Mais cedo, Liverpool derrotou o Brentford por 3 a 0 para ir à paralisação para o calendário Fifa na segunda posição na tabela, já que superam o Arsenal, também com 27 pontos, no saldo de gols (+17 contra +16).

O grande protagonista em Anfield foi novamente o egípcio Mohamed Salah, que balançou as redes duas vezes (39' e 62') e chegou a 10 gols em 12 jogos na Premier League.

"A calma dele no primeiro gol é uma loucura. Não há dúvida de que quando você vê a bola passar por aquela zona, isso se reflete no placar. Ele é um jogador especial", destacou o técnico dos 'Reds' Jürgen Klopp, sobre Salah.

O terceiro do Liverpool saiu dos pés do português Diogo Jota.

Em outro jogo deste domingo, o Aston Villa bateu o Fulham por 3 a 1 e subiu para quinto na tabela, com 25 pontos, quatro acima do Manchester United (6º) e a cinco do Newcastle (7º). O quarto é o Tottenham, com 26 pontos.

Por sua vez, o West Ham (9º) venceu o Nottingham Forest (15º) por 3 a 2 e se mantém na luta por uma vaga nas copas europeias.

