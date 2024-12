Chelsea e Manchester United perdem pela 19ª rodada da Premier League

A- A+

Dois dos gigantes do futebol inglês, Chelsea e Manchester United, não vivem bons momentos como mostraram as derrotas sofridas nesta segunda-feira (30) diante do Ipswich Town e do Newcastle, pela 19ª rodada do campeonato inglês.

O Chelsea, que até a derrota no último fim de semana para o Fulham havia emendado nove rodadas sem perder na Premier League, voltou a cair nesta segunda-feira contra o modesto Ipswich, que saiu na frente logo aos 12 minutos com um pênalti convertido por Liam Delap.





Depois de o jovem atacante de 21 anos quase marcar o segundo, o Chelsea começou a criar suas oportunidades de gol: Cole Palmer acertou a trave duas vezes (21' e 45'+1) e João Félix balançou a rede mas o lance foi anulado por impedimento do português (24').

Antes de chegar aos 10 minutos do segundo tempo, Delap, um pesadelo para a defesa 'Blue', deu uma assistência para Omari Hutchinson marcar o segundo para os anfitriões (53').

O Chelsea não conseguiu traduzir seu amplo domínio em gols e acabou perdendo o jogo.

"Nós nos concentramos jogo a jogo. Não estamos focados na corrida pelo título ou nessas coisas", disse o técnico dos 'Blues', Enzo Maresca.

"Foi um jogo estranho. Tivemos muitas chances, mas poderíamos fazer muitas coisas melhor, defender melhor em alguns momentos", acrescentou.

Um único ponto obtido nas últimas três rodadas do campeonato tirou o Chelsea do pódio da Premier League.

Está em 4º lugar com 35 pontos, apenas três acima do Newcastle.

"Agora que terminamos a primeira parte da temporada, ninguém esperava que chegássemos onde estamos. É uma corrida longa", concluiu Enzo Maresca.

United perde em casa para o Newcastle

Em Old Trafford, os 'Magpies' demoraram pouco mais de três minutos para abrir o placar, com uma cabeçada de Isak, livre dentro da pequena área, após um cruzamento da esquerda de Lewis Hall.

Superada em todos os aspectos do jogo, a equipe do técnico Ruben Amorim ficou entregue ao Newcastle que marcou o segundo numa jogada muito semelhante ao primeiro: cruzamento da direita, desta vez de Anthony Gordon e cabeçada para as redes de Joelinton na pequena área.

Os 'Magpies' poderiam ter chegado ao intervalo com uma goleada, mas o VAR invalidou um gol de Isak por impedimento (30') e o italiano Sandro Tonali desperdiçou uma grande oportunidade ao ficar cara a cara com Onana. Ele tentou chutar tão colocado que acabou mandando a bola para fora (31').

O United (14º com 22 pontos) só reagiu na reta final do primeiro tempo, mas nem Hojlund nem Casemiro conseguiram diminuir o placar.

Na segunda etapa, o United mostrou um futebol melhor, mas com exceção de um chute na trave de Harry Maguire (60') e de uma cabeçada do francês Leny Yoro (74'), não levou muito perigo ao gol visitante.

Na outra partida disputada nesta segunda-feira, o Aston Villa de Unai Emery deixou escapar dois pontos em casa contra o Brighton. Ollie Watkins (36', de pênalti) e Morgan Rogers (47') viraram o placar após o gol inicial do marfinense Simon Adingra (12') para os 'Seagulls', que conquistaram um ponto com gol do ganês Tariq Lamptey na reta final (81').

A 19ª rodada será encerrada na quarta-feira, dia 1º de janeiro de 2025, com a visita do Arsenal (3º) ao Brentford (12º).

