A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Chelsea é multado em R$ 75 milhões por violar regras financeiras da Premier League Liga inglesa investiga pagamentos realizados entre 2011 e 2018

O Chelsea FC foi multado em 10,75 milhões de libras (cerca de R$ 75,2 milhões) por descumprir regras de sustentabilidade financeira da Premier League. Além da penalidade financeira, o clube londrino recebeu uma punição esportiva: a proibição de contratar jogadores por um ano.

A sanção, no entanto, foi suspensa e só será aplicada caso o clube volte a infringir as regras nos próximos dois anos. O Chelsea também foi impedido de contratar atletas para sua academia de base durante nove meses.

Segundo a imprensa britânica, a liga investiga pagamentos secretos realizados entre 2011 e 2018, período em que o clube era controlado pelo bilionário russo Roman Abramovich.

Veja também