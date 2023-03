Chelsea elimina Lyon nos pênaltis e pega Barça nas semis da Champions feminina; Wolfsburg bate PSG

A- A+

O Chelsea eliminou o Lyon, atual campeão europeu, por 4x3 nos pênaltis (2x2 no placar agregado), e vai disputar uma das semifinais da Liga dos Campeões feminina contra o Barcelona.

O time londrino jogava mais tranquilo após a vitória por 1x0 na França até que a estrela norueguesa Ada Hegerberg, primeira Bola de Ouro feminina (2018), entrou em campo, dando mais poder ofensivo ao Lyon, que empatou com um gol da canadense Vanessa Gilles (77) e ampliou por meio da alemã Sara Däbritz na prorrogação (110').

No entanto, com o tempo esgotado, a árbitra da partida apitou, com a ajuda do VAR, um pênalti após Lauren James ser derrubada na área e a também norueguesa Maren Mjelde converteu e diminuiu para 2x1 mandando a decisão para os pênaltis (120+8).

E nas penalidades máximas, a goleira alemã Ann-Katrin Berger apareceu para defender as cobranças de Wendy Renard e Lindsay Horan e garantir assim a classificação das londrinas.

O Chelsea dominou o Lyon no primeiro tempo e só a boa atuação da goleira chilena Christiane Endler evitou que o time inglês chegasse ao intervalo em vantagem, principalmente com duas grandes defesas em chutes da australiana Sam Kerr (15') e Lauren James (22').

Após o intervalo, a entrada de Hegerberg, que tenta recuperar a forma após várias semanas afastada devido a uma lesão, permitiu ao Lyon adiantar suas linhas em campo, embora a defesa londrina impedisse qualquer ação perigosa das francesas.

Até que Horan recuperou uma bola na ponta direita e seu cruzamento foi finalizado na primeira trave por Gilles para levar o duelo para a prorrogação (77').

No tempo extra, o Lyon continuou a dominar e encontrou o prêmio quando Däbritz, que também havia deixado o banco de reservas, aproveitou um cruzamento de Hegerberg para mandar a bola para o fundo da rede (110').

Quando tudo parecia decidido, o VAR entrou em ação para definir o último dos semifinalistas nas cobranças de pênalti. E o Chelsea foi mais eficiente.

- Wolfsburg elimina PSG -

Já o Wolfsburg eliminou o Paris Saint-Germain, com um empate (1-1) em que a equipe francesa não conseguiu superar o resultado adverso do jogo de ida na Alemanha (1-0) e vai enfrentar o Arsenal em outra semifinal da Liga dos Campeões feminina.

Alexandra Popp colocou as alemãs na frente aos 20 minutos e Kadidiatou Diani empatou para o PSG (30'), mas as francesas não conseguiram marcar o segundo gol que permitisse ao menos igualar o confronto.

A atacante do PSG havia balançado a rede aos 11 minutos, mas o gol foi anulado pelo VAR porque Diani partiu em posição de impedimento.

Pouco antes do intervalo e com o jogo empatado, Diani sofreu uma lesão na clavícula direita e não conseguiu continuar em campo.

Na segunda etapa o jogo se abriu, com o PSG tentando igualar o confronto e o Wolfsburg buscando garantir a classificação. As duas equipes tiveram chances claras de marcar gols, mas o placar não se mexeu mais.

No entanto, as melhores chances foram das anfitriãs, que acertaram a trave três vezes (53', 77' e 86') e Onema Grace Geyoro defendeu um chute perigoso de Popp em cima da linha (60').

O Wolfsburg enfrentará em uma das semifinais o Arsenal, que eliminou o Bayern de Munique na quarta-feira.

