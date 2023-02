A- A+

Chelsea Chelsea empata 3ª seguida no Inglês e fica mais longe da Champions Com este resultado, o time do técnico Graham Potter, que na quarta-feira visita o Borussia Dortmund para o jogo de ida das oitavas de final da Champions, chega a 31 pontos na tabela da Premier League e fica a nove do Newcastle,

O Chelsea (9º) somou seu terceiro empate consecutivo no Campeonato Inglês ao ficar no 1 a 1 no clássico londrino com o West Ham neste sábado, o que diminui suas chances de se classificar para a Liga dos Campeões da Europa da próxima temporada.

O atacante português João Félix, emprestado aos 'Blues' pelo Atlético de Madrid até o meio do ano, abriu o placar no minuto 16, depois de receber passe do argentino Enzo Fernández.

Pouco depois, o alemão Kai Havertz marcou o segundo, mas o gol foi anulado por impedimento.

Ainda no primeiro tempo, o West Ham se aproveitou da passividade defensiva do Chelsea para chegar ao empate. Vladimir Coufal cruzou, Jason Boewn desviou de cabela para a segunda trave e Emerson Palmieri mandou para as redes (28').

Depois da igualdade, o Chelsea não encontrou a maneira de superar os 'Hammers', que na reta final chegou ao gol com Tomas Soucek, mas o lance foi anulado com o auxílio do VAR por impedimento (84').

Com este resultado, o time do técnico Graham Potter, que na quarta-feira visita o Borussia Dortmund para o jogo de ida das oitavas de final da Champions, chega a 31 pontos na tabela da Premier League e fica a nove do Newcastle, que fecha a zona de classificação para a principal competição europeia e ainda enfrenta neste sábado o Bournemouth (19º).

-- Jogos da 23ª rodada do Campeonato Inglês e classificação (horário de Brasília):

- Sábado:

West Ham - Chelsea 1 - 1

Arsenal - Brentford

Fulham - Nottingham

Leicester - Tottenham

Crystal Palace - Brighton

Southampton - Wolverhampton

(14h30) Bournemouth - Newcastle

- Domingo:

(11h00) Leeds - Manchester United

(13h30) Manchester City - Aston Villa

- Segunda-feira:

(17h00) Liverpool - Everton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 50 20 16 2 2 45 17 28

2. Manchester City 45 21 14 3 4 53 21 32

3. Manchester United 43 22 13 4 5 36 28 8

4. Newcastle 40 21 10 10 1 34 12 22

5. Tottenham 39 22 12 3 7 41 31 10

6. Brighton 34 20 10 4 6 38 27 11

7. Brentford 33 21 8 9 4 35 28 7

8. Fulham 32 22 9 5 8 32 30 2

9. Chelsea 31 22 8 7 7 23 22 1

10. Liverpool 29 20 8 5 7 34 28 6

11. Aston Villa 28 21 8 4 9 25 31 -6

12. Crystal Palace 24 21 6 6 9 19 29 -10

13. Nottingham 24 21 6 6 9 17 35 -18

14. Leicester 21 21 6 3 12 32 37 -5

15. West Ham 20 22 5 5 12 19 27 -8

16. Wolverhampton 20 21 5 5 11 15 30 -15

17. Leeds 19 21 4 7 10 28 36 -8

18. Everton 18 21 4 6 11 16 28 -12

19. Bournemouth 17 21 4 5 12 19 43 -24

20. Southampton 15 21 4 3 14 17 38 -21

Veja também

Bayern de Munique A três dias de enfrentar PSG pela Champions, Bayern vence Bochum no Alemão