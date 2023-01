Chelsea está "muito perto" de contratar Mudryk, diz Shakhtar

A- A+

O Chelsea está "muito perto" de completar contratação do meia-atacante Mykhailo Mudryk, do Shakhtar Donetsk, informou o clube ucraniano neste sábado (14).

"Rinat Akhmetov, presidente do Shakhtar, e o copropietário do Chelsea Behdad Eghbali conversaram hoje (sábado) sobre a transferência de Mudryk ao Chelsea FC", tuitou o Shakhtar. "Todas as partes estão muito perto de acertar a transferência dos jogadores".

Mudryk, de 22 anos, marcou sete gols no Campeonato Ucraniano nesta temporada. Segundo a imprensa britânica, o acordo pelo jogador pode chegar a 100 milhões de euros.

O clube londrino ocupa atualmente a 10ª posição do Campeonato Inglês e na quinta-feira sofreu sua sétima derrota nos últimos dez jogos entre todas as competições.

