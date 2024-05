A- A+

Sport Chelsea estuda realizar proposta de R$ 40 milhões por Pedro Lima, do Sport Segundo informações da ESPN, ideia do clube inglês é contar com a joia rubro-negra ainda no meio deste ano

A lista de interessados no futebol do lateral-direito Pedro Lima, do Sport, não para de crescer. Após o jornal As, da Espanha, informar que o prata da casa rubro-negro vem sendo cobiçado por PSG, Juventus, Manchester City, Barcelona e Real Madrid, o Chelsea resolveu entrar na disputa pela joia de 17 anos. O clube de Londres, aliás, já tem a intenção de preparar uma oferta pelo jogador.

Segundo informações divulgadas pela ESPN, nesta segunda-feira (13), os Blues pretendem sinalizar o interesse em Pedro Lima com uma oferta inicial de R$ 40 milhões. A ideia da equipe inglesa é ter o lateral-direito já no meio do ano. Em um primeiro momento, contudo, o atleta seria emprestado para o Strasbourg, da França, que disputa a primeira divisão do país, para ganhar experiência.

Tal como o diretor João Marcelo Barros declarou à ESPN, outro membro do comitê gestor leonino, Guilherme Falcão, informou à Folha de Pernambuco, na última semana, que o clube tem "recebido informações sobre sondagens de alguns clubes e o interesse de alguns observadores no atleta". Porém, "não chegou nada oficialmente para o Sport".

Ainda de acordo com Guilherme Falcão, o Sport não tem interesse em vender Pedro Lima ou qualquer outro ativo do clube durante a temporada, mas está aberto a ouvir propostas.

Recentemente, Pedro renovou seu vínculo com o Sport até 2027 e disse querer cravar seu nome na história do clube pernambucano. Atualmente, o valor da multa do jovem de 17 anos para clubes do Brasil é de R$ 50 milhões. Já para equipes do exterior que queiram contar com o futebol da joia rubro-negra, o valor sobe para R$ 65 milhões.

Com passagem pelas divisões de base da seleção brasileira, Pedro Lima subiu para o profissional do Sport no início desta temporada e tem se firmado sob o comando de Mariano Soso. Após a disputa da Copa São Paulo, em janeiro, o jovem venceu as concorrências de Lucas Ramon - que já deixou o clube - e Roberto Rosales, assumindo assim a titularidade da lateral direita. Pela equipe principal, ele já participou de 20 partidas, contribuindo com dois gols e duas assistências.

