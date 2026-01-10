A- A+

FA CUP Chelsea goleia Charlton na estreia de Rosenior e avança na Copa da Inglaterra "É um bom começo, mas não podemos nos deixar levar pela empolgação", comentou o treinador Liam Rosenior

O Chelsea se classificou para a quarta fase da Copa da Inglaterra ao golear o Charlton (2ª divisão) por 5 a 1 neste sábado (10), no jogo que marcou a estreia do técnico Liam Rosenior à frente da equipe.

Rosenior, de 41 anos, poupou a maioria de seus titulares habituais (Cole Palmer, Reece James, Malo Gusto), mas isso não impediu os 'Blues' de vencerem com tranquilidade no estádio The Valley, no sudeste de Londres.

O Chelsea pressionou desde o início e esse domínio se refletiu em um belo gol de Jorrel Hato (45'+5), lateral-esquerdo de 19 anos que substituiu o suspenso Marc Cucurella.

Na volta do intervalo, zagueiro Tosin Adarabioyo (50') fez o segundo e Miles Leaburn (57') diminuiu para o Charlton, mas os 'Blues' voltaram a ter tranquilidade cinco minutos depois, quando Marc Guiu (62') chutou para colocar 3 a 1 no placar.

Dois jogadores que saíram do banco de reservas completaram a goleada: o atacante Pedro Neto (90'+1) e depois Enzo Fernandez (90'+4), que marcou ao cobrar pênalti sofrido por Estêvão.

Liam Rosenior, que assumiu o cargo há dois dias, elogiou a "intensidade" e a "pressão alta" imposta por seus jogadores na marcação, mas também afirmou que pretende melhorar "certos movimentos e padrões de ataque".

"É um bom começo, mas não podemos nos deixar levar pela empolgação", comentou o treinador em entrevista à TNT Sports após a partida.

Na próxima quarta-feira, Rosenior terá um desafio muito mais complicado nesta chegada ao Chelsea: um clássico contra o Arsenal, líder isolado da Premier League, pelo jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa.

