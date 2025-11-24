Seg, 24 de Novembro

FUTEBOL

Chelsea mira Murillo, mas Arsenal e Barcelona também disputam zagueiro brasileiro, diz jornal

Enzo Maresca identifica defensor do Nottingham Forest como prioridade, mas concorrência pode elevar preço

Murillo entrou na mira de gigantes do futebol europeu  - Foto: Divulgação/Nottingham Forest

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, colocou o zagueiro brasileiro Murillo, de 23 anos, como um dos seus alvos prioritários para reforçar a defesa. O jogador do Nottingham Forest tornou-se um nome quente no mercado europeu e já desperta interesse de Arsenal e Barcelona, segundo o BBC Sports.

O Chelsea acompanha Murillo “de perto” desde o último verão, e Maresca vê no brasileiro um defensor capaz de encaixar no modelo de construção desde a defesa que o treinador vem implementando em Stamford Bridge. Ainda assim, há uma forte concorrência pela contratação.

O Arsenal teria entrado na disputa “com intenções sérias”, buscando alternativas jovens para o setor, especialmente diante de possíveis saídas no próximo mercado. Já o Barcelona enxerga Murillo como investimento de longo prazo, num momento em que tenta renovar uma defesa marcada por lesões e envelhecimento.

 

Apesar da movimentação, o negócio está longe de ser simples. O Nottingham Forest não tem intenção de liberar o jogador facilmente, e o preço tende a ser alto — algo que pode desestimular uma disputa aberta entre gigantes europeus.

