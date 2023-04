A- A+

Premier League Chelsea perde de virada em casa para o Brighton e se complica na Premier League Os Blues estão longe do grupo de classificação a Champions League

O Chelsea, que na terça-feira (18) buscará a virada contra o Real Madrid no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, foi derrotado em casa por 2 a 1 pelo Brighton, neste sábado, pela 31ª rodada da Premier League.

Depois de perder na quarta-feira no estádio Santiago Bernabéu por 2 a 0 para os espanhóis, essa reviravolta parece uma missão difícil para os 'Blues', especialmente levando em conta a má sequência de resultados: perderam os dois últimos jogos no campeonato inglês e não venceram os últimos cinco, o que o deixa em um medíocre décimo primeiro lugar.

No jogo deste sábado, em Stamford Bridge, o Chelsea abriu o placar aos 13 minutos com um gol de Conor Gallager, mas o Brighton virou por meio de Danny Welbeck (42) e do paraguaio de 19 anos Julio Enciso (69').

