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futebol Chelsea perde, termina Premier League em 10º lugar, e não vai jogar competição internacional Blues, que serão comandados por Xabi Alonso na próxima temporada, sonhavam com a Liga Europa, mas perderam de 2 a 1 para o Sunderland

A temporada que prometia bons resultados, ainda mais depois de começar com o título da Copa do Mundo de Clubes, terminou de forma frustrante para o Chelsea. Neste domingo (24), os Blues encerraram a Premier League com derrota de 2 a 1 para o Sunderland. Assim, o time ficou em 10º lugar e não disputará nenhuma competição internacional ano que vem.

Já sem chances de classificação para a Champions League, o Chelsea iniciou a rodada sonhando ainda com uma vaga na Liga Europa. Para isso, precisava vencer o Sunderland e torcer pelo tropeço do Brighton, que aconteceu. Mas foi o Chelsea que não fez sua parte.

Os Blues foram superados pelo Sunderland, por 2 a 1. O jogo, que já era difícil, fora de casa, se tornou ainda mais complicado após Fofana ser expulso no segundo tempo. Em 10º lugar, o time não conseguiu sequer a vaga para a Conference League, que ficou com o Brighton, enquanto o Sunderland se classificou para a Liga Europa.

Troca de técnicos e crise

O ano do Chelsea foi marcado por altos e baixos. No início, o time comandado por Enzo Maresca e recheado de jovens parecia que daria bons frutos. O título sobre o PSG na Copa do Mundo de Clubes poderia ser um sinal positivo, mas isso não se concretizou na temporada.

Maresca foi demitido de forma até surpreendente, dia 1º de janeiro, após desavenças internas com a diretoria e uma sequência de resultados negativos na Premier League. Em seu lugar, assumiu Liam Rosenior, que treinava o Stratsbourg, time francês do mesmo grupo que controla o Chelsea.

Rosenior começou bem sua trajetória, mas na reta final da Premier League não manteve o mesmo rendimento, e o time despencou na tabela. Assim, ele foi demitido antes mesmo do fim da temporada. Calum McFarlane assumiu de forma interina, há um mês.

Para a próxima temporada, o clube já fechou a contratação de Xabi Alonso como o novo treinador principal.

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