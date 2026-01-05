A- A+

Contratação Chelsea prepara oferta de quase R$ 1 bilhão por Vinicius Júnior, diz jornal inglês O atleta tem contrato com o Real Madrid até o mês de junho de 2027. As conversas para uma possível renovação do vínculo com o clube espanhol estão travadas nos últimos meses

O Chelsea cogita fazer uma proposta de 135 milhões de libras (algo em torno de R$ 990,4 milhões na cotação atual) pelo atacante brasileiro Vinicius Júnior. A informação foi divulgada pelo jornal inglês The Guardian.

O atleta tem contrato com o Real Madrid até o mês de junho de 2027. As conversas para uma possível renovação do vínculo com o clube espanhol estão travadas nos últimos meses. "O brasileiro não está feliz na capital espanhola, ao que tudo indica, e ainda não chegou a um acordo para a renovação do contrato, que vai até junho de 2027", disse o periódico.



Vinicius Júnior vive uma fase conturbada no Real Madrid. O jogador não balança as redes desde o dia 4 de outubro, enfrentando um jejum de 93 dias.

No último domingo, 4, o Real Madrid goleou o Betis por 5 a 1 no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. Ainda assim, o atacante revelado pelo Flamengo foi vaiado por parte da torcida ao ser substituído pelo técnico Xabi Alonso.



O Chelsea poderia se aproveitar dessa pressão sofrida por Vinicius Júnior para negociar com o Real Madrid. Nesta temporada, o brasileiro marcou cinco gols em 25 partidas disputadas.



"Nós entendemos a situação. Vinicius é maduro, e nós também. Precisamos responder. Estamos todos aqui para nos apoiar. Queremos dar o nosso melhor. Vini é e sempre foi fundamental no Madrid, e continuará sendo. Tenho certeza de que o Bernabéu vai aplaudi-lo no futuro, não tenho dúvida disso", afirmou o técnico Xabi Alonso após o jogo contra o Betis.

