PREMIER LEAGUE Chelsea supera o Burnley, vence a terceira seguida e pressiona Arsenal e City na Premier League Com o resultado, o time londrino alcançou os 23 pontos e ultrapassou temporariamente o Manchester City

Em boa fase na Premier League, o Chelsea visitou o Burnley no estádio Turf Moor, neste sábado, na abertura da 12ª rodada, e venceu por 2 a 0, com grande atuação de Andrey Santos na marcação e de Pedro Neto no ataque, alcançando o terceiro triunfo seguido na competição e a vice-liderança provisória na tabela.

Com o resultado, o Chelsea alcançou os 23 pontos e ultrapassou o Manchester City (22), que visita o Newcastle ainda neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília). A aproximação do conjunto azul também pressiona o líder Arsenal, com 26, que neste domingo recebe o Tottenham no clássico do norte de Londres, às 13h30 (de Brasília). Já o Burnley, com 10, pode encerrar a rodada na zona de rebaixamento.

Diante de um adversário bastante limitado tecnicamente, Enzo Maresca mandou a campo os brasileiros João Pedro e Andrey Santos, mas deixou Estêvão, destaque da seleção brasileira nos amistosos da última Data Fifa, novamente no banco. Os visitantes tiveram maior volume de jogo no primeiro tempo, mas a falta de pontaria de Delap, Pedro Neto e de João Pedro fizeram com que o goleiro Dúbravka tivesse pouco trabalho.

De tanto insistir, apesar de não levar tanto perigo nas investidas no ataque, o conjunto londrino chegou ao gol aos 36 minutos, após boa jogada coletiva iniciada no campo de defesa por Adarabioyo, que lançou Cucurella - e terminou no cabeceio de Pedro Neto na rede após cruzamento de Gittens.

Disposto a marcar o segundo gol e garantir os três pontos, o Chelsea sufocou o inoperante Burnley no campo de defesa no segundo tempo. Pedro Neto até acertou a trave, mas as mudanças de Maresca surtiram pouco efeito e, aos poucos, o time visitante perdeu consistência ofensiva.

Já os donos da casa, que jogavam por uma bola, avançaram suas linhas na reta final da partida e passaram a levar perigo à meta de Robert Sánchez - impecável na marcação, Andrey Santos se tornou um dos destaques do confronto. Aos 42 minutos, quando o Burnley dominava em busca do empate, Pedro Neto puxou o contragolpe e Enzo Fernández fez 2 a 0 para liquidar o jogo, assegurando o triunfo do Chelsea e obrigando Maresca a desistir de acionar Estêvão nos minutos derradeiros.

