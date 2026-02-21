Sáb, 21 de Fevereiro

Campeonato Inglês

Chelsea vacila no fim e empata com Burnley dentro de casa pela Premier League

Equipe visitante chegou ao gol de empate aos 47 minutos do segundo tempo

Pedro Neto, jogador do Chelsea, lamenta lance contra o BurnleyPedro Neto, jogador do Chelsea, lamenta lance contra o Burnley - Foto: Ben Stansall / AFP

O Chelsea levou um banho de água fria no início da tarde deste sábado (21), diante do Burnley, em Stamford Bridge, pela 27ª rodada da Premier League. Isso porque o time de Londres levou o empate aos 47 minutos da etapa complementar, após passar praticamente toda a partida vencendo, com gol de João Pedro.

Agora o time de Liam Rosenior volta a campo pela liga nacional no próximo domingo (01), às 13h30, para o clássico londrino contra o Arsenal, no Emirates Stadium. Enquanto o Burnley recebe o Brentford, no próximo sábado (28), no estádio Turf Moor.

O começo de jogo no Stamford Bridge teve amplo domínio dos donos da casa. Com apenas 3 minutos, Moisés Caicedo encontrou Pedro Neto na ponta esquerda. O português invadiu a área e cruzou rasteiro para João Pedro, que se atirou na bola e abriu o placar Em bom momento na temporada, o camisa 20 chegou ao 11ª gol na Premier League.

Com a vantagem no placar, o time de Liam Rosenior teve outras oportunidades na primeira etapa. Em uma delas, aos 36 minutos, Cole Palmer aproveitou o vacilo da defesa e chutou firme, obrigando a intervenção do arqueiro Martin Dúbravka. Já os visitantes não conseguiam transitar no campo adversário.

Na segunda etapa, o time londrino manteve domínio na posse de bola e conseguiu criar boas chances para aumentar o placar. No entanto, tudo mudou no embate quando o zagueiro Wesley Fofana recebeu o segundo amarelo e deixou o Chelsea em desvantagem numérica, aos 27 minutos.

A partir desse ponto, a equipe visitante saiu mais ao campo de ataque e pressionou o gigante inglês para arrancar o empate. A luta valeu a pena e o gol da igualdade saiu aos 47 minutos, quando Ziam Flemming aproveitou a cobrança de escanteio e cabeceou contra o gol de Sánchez.

