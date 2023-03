A- A+

Champions League Chelsea vence Borussia Dortmund e avança às quartas da Champions

O Chelsea reagiu e avançou às quartas de final da Liga dos Campeões ao derrotar nesta terça-feira (7), em Stamford Bridge, por 2x0, o Borussia Dortmund, para quem havia perdido por 1x0 no jogo de ida.

Os gols de Raheem Sterling e do alemão Kai Havertz garantiram a vaga para o campeão europeu de 2021, que volta a ficar entre os oito melhores clubes do continente em uma temporada em que vem fazendo uma má campanha na Premier League com um decepcionante 10º lugar até o momento.

"Foi uma grande atuação, tivemos que lutar muito, mas aproveitamos nossas oportunidades. Sentíamos que como equipe poderíamos fazer isso", disse Sterling.

"O árbitro foi muito mal hoje. Dar o segundo pênalti, como isso pode acontecer? Não entendo. Acho que fizemos um jogo sólido e não merecíamos perder, foi culpa do árbitro", disse o meia do Dortmund Emre Can, sobre o pênalti de Havertz, que converteu após uma primeira cobrança na trave que acabou sendo repetida devido à entrada de jogadores na área.

- Atraso de dez minutos -

A partida começou dez minutos atrasada porque o Dortmund teve problemas para chegar a Stamford Bridge.

"Ficamos na frente do estádio durante 15 minutos. Foi muito chato, obviamente, mas isso não vai nos parar hoje", disse o técnico do time alemão, Edin Terzic, à televisão BT Sports.

Sua equipe se mostrou pouco ambiciosa. Apesar do bom toque de bola foi superada pelo Chelsea em oportunidades criadas, principalmente no início e no final de um primeiro tempo em que os donos da casa foram premiados pouco antes do intervalo.

Sterling marcou aos 43 minutos do primeiro tempo, com uma bomba após um drible em uma jogada em que havia errado o primeiro chute mas teve a sorte de a bola sobrar em perfeitas condições para finalizar. O gol aconteceu após um passe da linha de fundo de Ben Chilwell, o grande herói da noite.

Os 'Blues' poderiam ter marcado antes com um chute na trave do alemão Kai Havertz, que dez minutos depois mandou para o fundo da rede mas seu gol foi anulado.

Aos 40 minutos foi a vez do português João Félix tentar, após um passe do senegalês Kalidou Koulibaly, mas o goleiro Alexander Meyer defendeu.

- Chilwell onipresente -



Chilwell parecia ter encontrado uma maneira de ampliar quando forçou um pênalti - marcado após uma revisão do VAR - através de uma bola cruzada que tocou na mão de Marius Wolf.

Havertz, sem sorte, voltou a acertar a trave em uma cobrança com 'paradinha'. Porém, o árbitro mandou repetir devido à entrada de jogadores na área e o camisa 9 da seleção alemã dessa vez não falhou, aos oito minutos da etapa final.

O Dortmund, que divide a liderança da Bundesliga com o Bayern de Munique depois de ter vencido dez jogos em 2023, tinha 40 minutos para se recuperar em um confronto em que começou como favorito contra o décimo colocado da Premier League.

Não demorou muito para a equipe começar sua ofensiva. Primeiro Giovanni Reyna chutou com o pé direito e o onipresente Chilwell reapareceu. Em seguida, Jude Bellingham não conseguiu acertar um chute da entrada da pequena área.

Na terceira tentativa para o time aurinegro, o goleiro espanhol Kepa apareceu para defender uma bomba de Wolf depois de uma tabela com Reyna.

O último chute do Dortmund foi do próprio Wolf já nos acréscimos, mas saiu fraco e permitiu ao Chelsea avançar às quartas de final da Liga dos Campeões.

