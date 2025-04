A- A+

FUTEBOL Chelsea vence Everton e sobe para 5º do Inglês; Matheus Cunha marca em triunfo do Wolverhampton Faltando poucas rodadas para o fim da competição, o londrino segue vivo na briga por uma vaga entre os quatro primeiros

Em busca de uma arrancada para garantir vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, o Chelsea fez o dever de casa neste sábado ao derrotar o Everton por 1 a 0, em Stamford Bridge, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês.

Com o resultado, o time londrino chegou a 60 pontos, subindo para a quinta posição na tabela, atrás de Liverpool (79), Arsenal (67), Newcastle (62) e Manchester City (61). Faltando poucas rodadas para o fim da competição, o Chelsea segue vivo na briga por uma vaga entre os quatro primeiros.



O Chelsea dominou o primeiro tempo e abriu o placar aos 27 minutos. Lavia recuperou a bola no campo de ataque e tocou para Enzo Fernández, que serviu Nicolas Jackson. O atacante finalizou com categoria no cantinho para balançar a rede.

No segundo tempo, o Everton equilibrou as ações e chegou perto do empate aos 18. Beto arriscou um chute colocado da entrada da área, mas Robert Sánchez fez uma defesa espetacular para evitar o gol. A reta final da partida foi movimentada, com chances para os dois lados, mas o Chelsea se mostrou mais eficiente para confirmar a vitória.

Ainda neste sábado, o Newcastle assumiu o terceiro lugar ao vencer o já rebaixado Ipswich por 3 a 0, no St. James' Park. Isak, Burn e Osula marcaram os gols da vitória, em um jogo que teve a expulsão de Johnson logo no primeiro tempo. O brasileiro Bruno Guimarães foi titular na equipe.

Outro destaque da rodada foi o Wolverhampton, que bateu o Leicester, também rebaixado, por 3 a 0. Matheus Cunha marcou um dos gols da partida. O brasileiro, inclusive, está muito próximo de ser anunciado como novo reforço do Manchester United.

O Fulham, de Andreas Pereira, também teve um sábado positivo e subiu para a oitava colocação ao derrotar o lanterna Southampton por 2 a 1. Andreas teve boa atuação na vitória dos Cottagers.

Fechando a rodada, o Brighton, mesmo sem João Pedro - que cumpriu suspensão -, venceu o West Ham, de Lucas Paquetá, por 3 a 2, em uma partida bastante equilibrada e cheia de alternativas



