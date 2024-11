Chelsea vence Leicester e continua na terceira colocação do Campeonato Inglês

A- A+

Após dois empates consecutivos, contra Arsenal (1x1) e Manchester United (1x1), o Chelsea voltou a vencer no Campeonato Inglês. Neste sábado (23), derrotou o Leicester por 2x1, no King Power Stadium, pela 12ª rodada. Os gols foram de Nicolas Jackson e Enzo Fernández. Ayew, de pênalti, descontou no fim.

A vitória, a sexta na competição, deixa o Chelsea na terceira posição, com 22 pontos, atrás de Liverpool e Manchester City. O Leicester continua com dez, ainda muito próximo da zona de rebaixamento.

O Chelsea também aumentou o tabu sobre o Leicester, que venceu pela última vez em 2021. Em 126 jogos, foram 60 triunfos do time londrino, 35 empates e 28 derrotas.

Mesmo jogando fora de casa, o Chelsea começou pressionando o Leicester. Enzo Fernández e João Félix, duas vezes, tiveram chances de abrir o marcador logo nos primeiros minutos. Mas, só aos 14 minutos, a equipe visitante conseguiu inaugurar o marcador. Nicolas Jackson recebeu belo passe de Enzo Fernández e pegou de primeira para fazer 1 a 0.

O Chelsea continuou pressionando e, aos 31, chegou a marcar com o lateral espanhol Cucurella, mas foi marcado o impedimento no lance. O Leicester melhorou e conseguiu assustar com McAteer e Ndidi, mas nas duas vezes o arremate saiu pela linha de fundo.

No segundo tempo, o Chelsea, que teve 70% de posse de bola na etapa inicial, continuou dominando o rival e criou, aos oito, uma boa oportunidade de marcar. Em belo jogada de velocidade, Palmer recebeu com o gol vazio e chutou. No entanto, ele não esperava encontrar o seu próprio companheiro de equipe, Madueke, em cima da linha. A bola bateu no pé do camisa 11, que chegou a pular para tentar evitar o toque, mas sem sucesso.

O Leicester ficou acuado com o ritmo intenso do Chelsea, que conseguiu ampliar aos 29. Após troca de passes na entrada da área adversária, Cucurella cruzou na cabeça de Nicolas Jackson, que exigiu grande defesa do goleiro Hermansen. Enzo Fernández pegou a sobra e só teve o trabalho de testar firme para o gol.

Sem conseguir dar uma finalização no alvo com a bola rolando, o Leicester teve um pênalti marcado a seu favor já nos acréscimos, após revisão do VAR. Aos 49, Ayew bateu e diminuiu, mas já era tarde para uma reação.

Na 13ª rodada do Campeonato Inglês, o Leicester enfrenta o Brentford, no sábado, às 12h, pelo horário de Brasília, fora de casa. O Chelsea recebe o Aston Villa, no domingo, às 10h30, no Stamford Bridge.



Veja também

FUTEBOL PERNAMBUCANO Jaguar anuncia contratação do atacante Halef Pitbull, ex-Santa Cruz