Campeonato Inglês Chelsea vence Luton com dois gols de Palmer pela Premier League Os Blues conseguiuram a segunda vitória consecutiva e chegam provisoriamente à 10ª posição

O Chelsea encerrou neste sábado (30) seu irregular ano de 2023 com uma vitória por 3 a 2 em sua visita ao Luton Town, pela 20ª rodada da Premier League, graças a uma dobradinha de Cole Palmer.

O jovem de 21 anos, contratado este ano ao Manchester City, chegou a oito gols marcados na Premier League, primeiro com um potente chute de pé esquerdo aos 12 minutos e depois com uma boa jogada individual na área adversária já no segundo tempo (70').

Antes do segundo gol, ele havia dado uma assistência para Noni Madueke (37'), que chutou forte no ângulo superior, diante de dois zagueiros. Madueke foi titular depois de ter sofrido e convertido um pênalti na vitória de quarta-feira sobre o Crystal Palace (2-1).

Em Kenilworth Road, o Chelsea conseguiu a segunda vitória consecutiva e chega provisoriamente à 10ª posição, um ponto atrás do Newcastle (9º, 29 pontos), que visita o líder Liverpool na segunda-feira.

Mas os 'Blues', apesar de terem uma vantagem de três gols, tremeram na reta final da partida, sendo castigados por Ross Barkley (80', 3-1) e Eijah Adebayo (87', 3-2).

A defesa do Chelsea foi salva graças a um chute na trave e à intervenção do VAR, que anulou um gol do Luton por impedimento.

Já os 'Hatters' continuam na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento com 15 pontos, atrás de Everton (17º, 16 pontos) e Nottingham Forest (16º, 17 pontos).

Jogos da 20ª rodada do Campeonato Inglês:

Sábado:

Luton Town - Chelsea 2 - 3

Manchester City - Sheffield United

Wolverhampton - Everton

Aston Villa - Burnley

Crystal Palace - Brentford

(14h30) Nottingham - Manchester United

Domingo:

(11h00) Fulham - Arsenal

Tottenham - AFC Bournemouth

Segunda-feira:

(17h00) Liverpool - Newcastle

Terça-feira:

(16h30) West Ham - Brighton

