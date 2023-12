Chelsea vence Newcastle nos pênaltis e vai às semifinais da Copa da Liga Inglesa

A- A+

O Chelsea eliminou o Newcastle nos pênaltis (1-1, 4-2) nesta terça-feira (19) nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, duelo em que o francês Christopher Nkunku, que estava lesionado no joelho na pré-temporada, estreou com a camisa dos 'Blues'.

O time londrino se junta a Fulham e Middlesborough nas semifinais. Na quarta-feira, Liverpool e West Ham disputarão a última vaga.

Em Stamford Bridge, os 'Magpies' abriram o placar por meio de Callum Wilson aos 16 minutos, apesar do domínio do Chelsea, que esbarrou no goleiro reserva dos visitantes, Martin Dubravka (22') ou na trave (7').

O segundo tempo começou de forma semelhante, com os londrinos monopolizando a posse de bola, mas sendo ineficazes nas conclusões.

A entrada de Nkunku em campo (69') deu fôlego e criatividade à equipe comandada pelo técnico argentino Mauricio Pochettino, mas o empate só veio nos acréscimos (90'+2), por intermédio do ucraniano Mijailo Mudryk.

Na disputa de pênaltis, Nkunku converteu sua cobrança, permitindo ao Chelsea ficar em vantagem após Kieran Trippier errar a sua, mandando para fora. O Newcastle ainda desperdiçou mais uma, cobrada por Matt Ritchie e defendida pelo goleiro Petrovic.

"Estamos muito felizes. Os torcedores e o clube merecem esse tipo de sentimento. É uma grande motivação", disse o técnico Pochettino.

"Somos muito jovens. Estamos criando um vínculo muito bom. Este tipo de resultado vai nos ajudar", acrescentou.

Nas outras duas partidas das quartas de final disputadas nesta terça-feira, o Fulham também venceu o Everton nos pênaltis (1-1, 7-6) e o Middlesborough, da segunda divisão, colocou fim ao sonho do Port Vale, da terceira divisão.

