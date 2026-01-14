Futebol Internacional
Chelsea x Arsenal: confira onde assistir ao jogo válido pela semifinal da Copa da Liga Inglesa
Clássico entre as equipes londrinas ocorre na tarde desta quarta-feira (14), em Stamford Bridge
Os rivais Chelsea e Arsenal se enfrentam pela primeira partida da semifinal da Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira (14). O clássico londrino ocorre às 17h (no horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, com transmissão do canal fechado ESPN e do streaming Disney+.
Valendo a vaga na final do torneio, o jogo de volta será realizado no dia 3 de fevereiro, também às 17h, no estádio Emirates.
Leia também
• Manchester City vence Newcastle fora de casa e fica perto da final da Copa da Liga Inglesa
• Chelsea goleia Charlton na estreia de Rosenior e avança na Copa da Inglaterra
• Arsenal esbarra na forte defesa do Liverpool e vantagem no topo da Premier League é de 6 pontos
O outro embate pela taça do campeonato é entre Manchester City e Newcastle, que iniciaram a disputa com um triunfo por 2 a 0 para a equipe de Pep Guardiola nessa terça-feira (13).
Para o duelo, Chelsea e Arsenal vivem momentos distintos na temporada e buscam chegar na final da Copa da Liga Inglesa para dar fôlego às suas respectivas campanhas.
No caso do Chelsea, o clássico contra o rival será o segundo jogo oficial do técnico Liam Rossenior no comando da equipe azulina.
Os Blues chegaram até a semifinal do torneio após uma vitória expressiva por 5 a 1 sobre o Charlton. Mas na Premier League, o time está a cinco jogos sem vencer e ocupa a oitava posição com 31 pontos.
Já o Arsenal de Mikel Arteta lidera o campeonato, com 49 pontos, e está invicto a nove partidas. Na Copa da Liga Inglesa, os Gunners superaram o Portsmouth, da segunda divisão, por 4 a 1.
Com desfalques importantes, o Arsenal não contará com peças como Calafiori e Hincapié, que estão lesionados, enquanto Dowman e Mosquera ainda seguem em processo de recuperação.
Chelsea x Arsenal
Data: 14 de janeiro (quarta-feira)
Horário: 17h (de Brasília)
Local: Estádio Stamford Bridge, em Londres (Inglaterra)
Árbitro: Simon Hooper (ING)
Onde assistir: ESPN e Disney+