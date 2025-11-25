A- A+

Futebol Chelsea x Barcelona e mais: confira os jogos desta terça (25) da Liga dos Campeões Duelo entre ingleses e espanhóis colocará frente a frente os craques Estêvão e Lamine Yamal

Quando Ronaldinho “sambou” diante de Ricardo Carvalho, no Stamford Bridge, para marcar um gol de bico pelo Barcelona/ESP diante do Chelsea/ING, pela Liga dos Campeões da Europa na temporada 2004/2005, os atacantes Estêvão e Lamine Yamal sequer eram nascidos. Quando foi a vez de Ramires impressionar o Camp Nou ao fazer um gol por cobertura pelos Blues perante o Barça, em 2012, a dupla de jovens mal entendia a dimensão do que seria o futebol na vida deles.

Os anos se passaram, os protagonistas mudaram, mas o tamanho do duelo permanece. Agora, com novas estrelas. As equipes se enfrentam na tarde desta terça (25), na casa dos ingleses, pela edição de 2025/2026 do torneio continental.





Realidades

Não há mais como chamar Yamal e Estêvão de promessas do futebol. A dupla já é uma realidade. O primeiro já é o camisa 10 do Barcelona, principal jogador do time e da seleção espanhola. Tudo isso aos 18 anos. Mesma idade do brasileiro, recém-chegado ao Chelsea e titular do Brasil sob o comando de Carlo Ancelotti.

Barcelona (11º) e Chelsea (12º) estão colados na classificação, com duas vitórias, um empate e uma derrota. Os espanhóis levam vantagem no saldo de gols (5x3). Além do confronto entre ingleses e espanhóis, a Liga terá mais oito jogos fechando a primeira metade da quinta rodada.



Complemento

Na Holanda, o Ajax/HOL (36º) recebe o Benfica/POR (35º). Assim como Barcelona e Chelsea, os clubes também estão próximos na tabela. Mas de uma forma indesejada. Ambos perderam os quatro primeiros duelos e ainda não pontuaram, dividindo a lanterna.

No Ali Sami Yen, o Galatasaray/TUR (9º) pega o Union Saint-Gilloise/BEL (28º). Os turcos brigam por uma vaga no G8 que garante vaga direta nas oitavas de final. Na Inglaterra, o Manchester City/ING (4º) enfrenta o Bayer Leverkusen/ALE (21º).

Precisando reagir na Liga, o Villarreal/ESP (32º) visita o Borussia Dortmund/ALE (14º), na Alemanha. No Diego Armando Maradona, o Napoli/ITA (24º) encara o Qarabağ/AZE (15º). Já o Slavia Praga/TCH (30º) duela com o Athletic Bilbao (27º), no Fortuna Arena.

Fechando o dia, o Bodø/Glimt/NOR (29º) terá pela frente a Juventus/ITA (26º), no Aspmyra. A outra partida será entre Olympique de Marselha/FRA (25º) e Newcastle/ING (6º), na França.

