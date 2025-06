A- A+

Futebol Chelsea x Benfica: confira escalações, horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo de Clubes Confronto entre portugueses e ingleses vale vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes

Charlotte, nos Estados Unidos, será palco do segundo confronto deste sábado (28) das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. O Chelsea enfrenta o Benfica, às 17h. O ganhador do duelo pega Botafogo ou Palmeiras nas quartas de final.





Os portugueses, líderes do Grupo C, venceram o Bayern de Munique no confronto passado e querem mostrar a força diante de outro gigante europeu. Os ingleses, que terminaram em segundo no D, com futebol irregular no torneio, tentam “acordar” para evitar uma eliminação precoce.

Chelsea e Benfica já se enfrentaram três vezes na história. Em todas, os ingleses saíram vencedores. O encontro mais recente foi na final da Liga da Europa, em 2013, com triunfo dos Blues por 2x1.

Provável escalação do Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Adarabioyo, Colwill e Cucurella; Enzo Fernández, Moisés Caicedo e Cole Palmer; Madueke, Pedro Neto e Liam Delap. Técnico: Enzo Maresca.

Provável escalação do Benfica: Anatoliy Trubin; Aursnes, Otamendi, António Silva e Samuel Dahl; João Neves e Leandro Barreiro; Di María, Gianluca Prestianni e Kerem Akturkoglu; Vangelis Pavlidis. Técnico: Bruno Lage.

Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube, Prime Video e Disney+), DAZN e Globoplay (streamings)

