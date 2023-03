A- A+

Champions League Chelsea x Borussia Dortmund pela oitavas da Liga dos Campeões; confira as escalações O jogo de ida terminou 1 a 0 para os alemães

Chelsea e Borussia Dortmund fazem o principal jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões desta terça-feira (07). Os ingleses recebem os alemães às 17h, em Stamford Bridge, e precisam superar a derrota por 1 a 0 sofrida no jogo de ida.

Apenas na décima posição da Premier League, o Chelsea voltou a vencer na última rodada. O triunfo por 1 a 0 diante do Leeds foi importante para a equipe recuperar a confiança

O Borussia vive um momento distinto. Além de ter a vantagem do empate, os alemães estão embalados em 2023. São dez jogos e dez vitórias no ano. A equipe comandada por Edin Terzic estão na segunda posição da Bundesliga, empatados em pontos com o Bayern.

A principal ausência do Chelsea para o confronto é o zagueiro brasileiro Thiago Silva, que se machucou contra o Tottenham no final de fevereiro.

Autor do gol no jogo de ida, o atacante Karim Adeyemi segue lesionado e desfalca o Dortmund na volta da Champions.

Prováveis escalações:

Chelsea: Técnico (Graham Potter).

Kepa; Chalobah, Koulibaly, Fofana; Reece James, Kovacic, Enzo Fernández, Chilwell; Sterling, Havertz, João Félix.

Borussia Dortmund: Técnico (Edin Terzić).

Meyer; Wolf, Sule, Schlotterbeck, Guerreiro; Ozcan, Can, Bellingham; Brandt, Reus, Haller.

Onde assistir Chelsea x Borussia Dortmund na Champions League?

A partida terá transmissão do SBT (tv aberta), TNT (tv fechada) e HBO Max (streaming).

