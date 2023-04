Chelsea x Liverpool pela Premier League; saiba prováveis escalações e onde assistir

A- A+

Nesta terça-feira (04), Chelsea e Liverpool se enfrentam em confronto atrasado, válido pela oitava rodada da Premier League. Os dois clubes chegam para o duelo com um retrospecto dentro e fora de campo não muito bom. Na última semana, os Blues demitiram seu técnico Graham Potter, e vão para o jogo com o interino Bruno Saltor. Já os Reds, chegam para a partida depois de uma sonora goleada de 4x1 sofrida diante do Manchester City no último final de semana. O jogo está marcado para às 16h, no Stamford Bridge.

Na última semana, a diretoria do Chelsea acabou demitindo o técnico Graham Potter. O treinador inglês não conseguiu conduzir os reforços de mais de 600 milhões de euros a um bom futebol. A cúpula de futebol dos Blues tem interesse em trazer Julian Nagelsmann para o seu lugar, mas para esse jogo terá Bruno Saltor no comando. O interino já estreia com uma difícil missão: ganhar do Liverpool como mandante. Coisa que não acontece desde 6 de maio de 2018, quando venceu por 1 a 0, com gol de Olivier Giroud. Desde então, nessas condições, foram dois empates e duas derrotas sofridas pelo clube londrino, jogando no Stamford Bridge.

Desde que chegou no Liverpool, em 2015, Jürgen Klopp parece estar passando pelo seu momento mais instável nessa trajetória. Algumas vezes questionado sobre seu futuro no clube, o técnico alemão parece não se abalar com o mau momento, mas tem enfrentado pressão pelos resultados ruins. São três derrotas nos últimos três jogos, para Bournemouth e City pela Premier League, e a eliminação para o Real Madrid na Champions League. No confronto direto contra a equipe londrina, são cinco empates seguidos, incluindo a igualdade em 0 a 0 no primeiro turno, em Anfield.

Onde assistir: ESPN e Star+

Prováveis escalações:

Chelsea | Técnico (interino): Bruno Saltor

Kepa; Badiashile, Koulibaly e Fofana; Reece James, Enzo Fernández, Kanté e Chilwell; Mason Mount, Havertz e João Félix.

Liverpool | Técnico: Jürgen Klopp

Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Tsimikas; Henderson e Fabinho; Salah, Roberto Firmino, Diogo Jota e Darwin Núñez.

