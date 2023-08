Chelsea x Liverpool; saiba onde assistir e confira escalações

A- A+

Dois times que ficaram abaixo das expectativas dos torcedores na última temporada - ambos fora da atual Champions -, Chelsea e Liverpool iniciam neste domingo (13), uma nova jornada com a esperança de resultados mais positivos. Pela 1ª rodada do Campeonato Inglês, as equipes já se enfrentam neste clássico, no Stamford Bridge, com transmissão da ESPN/Star+, a partir das 12h30.

Com mudanças significativas nos elencos, as equipes deram adeus para antigos ídolos dos clubes e investiram pesado na janela de transferência. Pelo lado do Chelsea, mais de 10 jogadores deixaram o elenco, entre eles jogadores com muita identificação e títulos, caso do ex-capitão César Azpilicueta e de outros grandes nomes, como Kanté, Kovacic, Koulibaly, Havertz -autor do gol do último título de Champions dos Blues -, Mendy e Mount.

Como reposição, o lado azul de Londres continuou com o grande volume de contratações que iniciou ainda na temporada passada. O maior investimento foi em Nkunku, atacante que era do RB Leipzig e que o Chelsea pagou 60 milhões de Euros, contudo, a torcida não poderá ver o francês estrear o quanto antes, pois teve séria lesão no joelho e deve passar mais de seis meses afastado. O clube passa a ser comandado pelo argentino Mauricio Pochettino nesta temporada.

No Liverpool as saídas tiveram um peso semelhante, Roberto Firmino, James Milner, Jordan Henderson, Fabinho, Naby Keita, todas peças fundamentais nos grandes resultados dos Reds nas últimas temporadas deixaram o clube.

Mesmo com as idas, o time comandado por Jurgen Kloop foi um pouco mais comedido no mercado e até agora trouxe poucas peças. Ainda assim, são peças que surgem como grandes reforços para as próximas temporadas. O argentino de 24 anos e campeão do mundo, Alexis Mac Allister e o húngaro Szoboszlai, de apeans 22 anos, juntos custaram mais de 100 milhões de Euros.

Onde assistir?

O clássico inglês será transmitido pela ESPN/Star+, a partir das 12h30.

Prováveis escalações

Chelsea: Robert Sanchez; Reece James, Thiago Silva, Colwill, Chilwell; Enzo Fernández, Gallagher; Sterling, Chukwuemeka, Mudryk; Jackson.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Jones, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Darwin Núñez, Luis Díaz.

