Chelsea x Paris Saint-Germain: veja escalações e onde assistir final do Mundial de Clubes

O século atual trouxe a ascensão dos chamados “novos ricos” do futebol europeu. No início dos anos 2000, o Chelsea, com investimento bilionário do então dono, o russo Roman Abramovitch, passou a bater de frente com gigantes da Inglaterra, levando também para casa dois troféus da Liga dos Campeões da Europa. Título que o Paris Saint-Germain conquistou há dois meses, depois de bilhões gastos por Tamim bin Hamad Al Thani , Emir do Catar, que comprou o clube francês por meio de um fundo de investimento do país.

Neste domingo (13), às 16h (de Brasília), as equipes entram em campo por uma disputa que pode enriquecer ainda mais os cofres, mas que trará benefícios que vão além do dinheiro. Afinal, sairá do Metlife Stadium, em Nova Jersey, o primeiro campeão do novo Mundial de Clubes.

PSG

Artilheiro da última edição do Campeonato Francês com 21 gols e um dos destaques do time na conquista da Liga dos Campeões, o atacante Ousmane Dembelé é o trunfo do técnico Luis Enrique para fechar a temporada histórica do Paris Saint-Germain, após ter vencido também o Campeonato Francês, Copa da França e Supercopa da França.

"Sem dúvidas que o nosso ataque fica muito mais forte com ele. Não podemos abrir mão da nossa filosofia, que é de imposição. Com um jogador da qualidade do Dembelé, as nossas chances (de vencer) aumentam muito", afirmou o treinador.

Em seis confrontos na Copa, o PSG obteve cinco vitórias e anotou 16 gols. Foi vazado apenas uma vez, justamente na única derrota na competição, por 1x0, diante do Botafogo, pela fase de grupos.

Chelsea

Depois de ver grandes exibições do PSG na competição, com três goleadas por 4 a 0 - sobre Atlético de Madrid, Inter Miami e Real Madrid -, o Chelsea prega que precisará de uma “atuação perfeita” para sair dos Estados Unidos com o troféu. "Só precisamos nos concentrar em nós mesmos antes da final, seguir o nosso plano e dar tudo de nós”, apontou o lateral Malo Gusto.

No lado inglês, Cole Palmer, principal nome do clube, ganhou o apoio recente de um brasileiro que brilhou com poucos dias vestindo a camisa do Chelsea. Contratado durante a disputa do Mundial, João Pedro marcou dois gols perante o Fluminense, na semifinal, e deve permanecer entre os titulares.

Chelsea e PSG já se enfrentaram oito vezes na história. Os franceses levam uma pequena vantagem, com três vitórias, duas derrotas e três empates.

Premiação

O campeão do torneio embolsará 40 milhões de dólares (R$ 221 milhões). O vice-campeão ficará com 30 milhões de dólares (R$ 165 milhões).

Provável escalação do Chelsea: Sánchez; Gusto, Chalobah, Adarabioyo e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández e Palmer; Nkunku, João Pedro e Pedro Neto. Técnico: Enzo Maresca

Provável escalação do PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Nuno Mendes ; João Neves, Fabian Ruiz e Vitinha; Doué Dembélé e Kvaratschelia. Técnico: Luis Enrique

Onde assistir: TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

