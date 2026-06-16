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Basquete Chicago Bulls anuncia Tiago Splitter como novo treinador Brasileiro levou Portland Trail Blazers aos playoffs pela primeira vez desde 2020; equipe foi eliminada na primeira rodada pelo finalista San Antonio Spurs

O brasileiro Tiago Splitter foi anunciado oficialmente como treinador dos Chicago Bulls, franquia histórica da NBA com seis títulos — todos liderados por Michael Jordan na década de 90. Na temporada 2025/26, Splitter esteve a frente dos Blazers e conduziu a equipe em 42 vitórias e 40 derrotas.

A franquia de Portland (Oregon) chegou na fase dos playoffs pela primeira vez desde 2021 com o brasileiro e foi eliminada pelo finalista San Antonio Spurs na primeira rodada.

Em nota oficial, o Chicago Bulls destacou as qualidades do treinador brasileiro e afirmou que a equipe tem grandes expectativas para o futuro junto ao treinador.

— Durante todo o nosso processo, Tiago se destacou por sua inteligência no basquete, sua capacidade de se conectar com os jogadores e desenvolvê-los, e pela forma como suas equipes competem todas as noites. Ele venceu em todos os níveis do jogo, tanto como jogador quanto como treinador, em vários continentes, e acreditamos que sua visão é a combinação ideal para o nosso jovem elenco. Estamos entusiasmados em trabalhar com ele enquanto construímos a próxima era do basquete dos Bulls — comunicou a franquia no site oficial.

OFFICIAL: Tiago Splitter has been named our new head coach.



Welcome to Chicago, Coach Splitter! pic.twitter.com/7CdLV3vyAW — Chicago Bulls (@chicagobulls) June 16, 2026

Primeiro técnico brasileiro na história da NBA

Splitter se tornou o primeiro brasileiro a treinar uma equipe da NBA na história e também o primeiro técnico latino a se classificar para os playoffs e vencer um jogo de mata-mata.

Ele assumiu os Trail Blazers, em outubro do ano passado, após a saída do técnico Chauncey Billups, afastado por envolvimento em supostas partidas de pôquer manipuladas.

Segundo o jornalista americano da ESPN Shams Charania, a franquia de Chicago buscou o brasileiro, principalmente, por causa da capacidade de Splitter na liderança do desenvolvimento dos jogadores.

— Splitter foi o escolhido por sua capacidade de comandar o desenvolvimento de jogadores da equipe, o alinhamento organizacional com a diretoria e a visão da franquia, além de sua liderança e conhecimento como um treinador que vem evoluindo desde 2018 — revelou o repórter.

Charania também informou que o brasileiro teria vencido uma possível disputa para assumir o cargo contra o assistente do Minnesota Timberwolves, Micah Nori, o assistente do Atlanta Hawks, Ryan Schmidt, e o atual assistente dos Bulls, Wes Unseld Junior.

Splitter substitui o técnico Billy Donovan, no comando dos Bulls desde 2020, e demitido em abril após levar a franquia aos playoffs apenas uma vez durante sua passagem.

Como jogador, Splitter tem sete anos de experiência na NBA, tendo conquistado um título com os Spurs — justamente a franquia que o eliminou nos playoffs desta temporada — em 2014.

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