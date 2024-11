A- A+

LUTO Ídolo do Chicago Bulls, Bob Love morre aos 81 anos vítima de câncer O ex-ala de 2,03 metros jogou no clube por nove temporadas e teve a camisa 10 aposentada

Os apaixonados por basquete amanheceram de luto nesta terça-feira (19). Pouco depois de grande vitória sobre o Detroit Pistons, por 122 a 112, o Chicago Bulls informou a morte de um de seus grandes ídolos na NBA: Bob Love, carinhosamente apelidado de Butterbean, faleceu aos 81 anos após longa batalha contra o câncer.

O ex-ala de 2,03 metros jogou no clube por nove temporadas e teve a camisa 10 aposentada.

Draftado na quarta rodada em 1965 pelo Cincinnati Royals, no qual jogou por duas temporadas, Robert Earl Love, nascido em Bastrop, na Louisiana, ainda passou um ano no Milwaukee Bucks até ser trocado com o Chicago Bulls, onde fez história, mesmo não ganhando um título.

Foram 585 jogos com a camisa 10 do Chicago Bulls, com 12511 pontos anotados. Além de anotar 21,3 pontos por jogo, o ex-ala ainda tinha média de 6,8 rebotes por partida, sendo considerado um dos grandes defensores da NBA. Não por acaso, acabou indicado ao All Star por três anos seguidos (1971, 72 e 73).

"Bob era uma verdadeira lenda e um membro querido da nossa família. Durante suas nove temporadas notáveis com os Bulls, foi três vezes NBA All Star. Um defensor tenaz e uma pedra angular do nosso time. Com sua camisa número 10 pendurada nas vigas do United Center, suas conquistas em quadra estão para sempre gravadas na história", prestou homenagem Jerry Reinsdorf, presidente do Chicago Bulls.

"Mas, o impacto de Bob transcendeu o basquete. Ele se tornou uma figura inspiradora e um embaixador apaixonado da comunidade para os Bulls, dedicando-se a causas beneficentes e elevando inúmeras vidas com seus discursos motivacionais. Somos profundamente gratos por suas contribuições duradouras e legado dentro e fora da quadra em Chicago. Nossas mais profundas condolências vão para sua mulher, Emily, sua família e seus muitos amigos", completou.

Bob Love é um dos quatro jogadores com número de camisa aposentado nos Bulls. A honraria veio no dia 14 de janeiro de 1994, quando a 10 acabou eternizada. Os outros são Jerry Sloan, lendário jogador e treinador, Michael Jordan e Scottie Pippen, que fizeram parte da equipe hexacampeã (1991, 92, 93, 96, 97 e 98).

"Estamos de coração partido pela perda de Bob Love, que deixa um legado de excelência, resiliência e impacto na comunidade. Algumas das minhas primeiras memórias de basquete foram de Bob jogando pelos Bulls, e foi uma honra conhecê-lo como colega e amigo", afirmou Michael Reinsdorf, CEO da franquia. "Bob trabalhou por anos para os Bulls como embaixador da comunidade, passando inúmeras horas compartilhando mensagens motivacionais com os fãs. Bob sempre será lembrado pela gentileza e determinação que demonstrou ao longo de sua carreira dentro e fora da quadra, e seu compromisso inabalável em ajudar os outros "

