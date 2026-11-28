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Futebol Chicago Fire, de Lewandowski, é eliminado pelo Charlotte FC nos playoffs da MLS Aos 38 anos, o jogador marcou, ao todo, dez gols em 21 partidas da liga, incluindo os dois anotados no confronto eliminatório

Adeus ao sonho americano de Robert Lewandowski: o Charlotte FC eliminou o Chicago Fire neste sábado (28), nos playoffs da MLS, ao vencer por 2 a 1, e avançou pela primeira vez às semifinais da Conferência Leste da liga norte-americana (MLS).

A eliminação precoce do veterano veterano polonês se junta a outras estrelas que deram adeus à disputa pelo título: Lionel Messi e seu Inter Miami foram eliminados na sexta-feira (27) pelo Columbus Crew na primeira rodada, enquanto o Orlando City, de Antoine Griezmann, caiu na repescagem diante do Cincinnati.

Lewandowski, principal contratado do Chicago nesta temporada, encerrou seu primeiro ano na terra do ‘soccer’ com um gol nos dois jogos da série da primeira rodada dos playoffs. Ele descontou na derrota por 2 a 1 no último domingo.

Aos 38 anos, Lewandowski marcou, ao todo, dez gols em 21 partidas da liga, incluindo os dois anotados no confronto eliminatório, disputado em uma série de melhor de três jogos.

O Chicago começou perdendo neste sábado (28), na casa do adversário, após um gol do francês Allan Saint-Maximin (8').

Mas a equipe reagiu com um segundo tempo brilhante, levando o jogo para o campo de ataque até empatar a partida por meio do suíço Maren Haile-Selassie (54').

Saint-Maximin marcou seu terceiro gol em 2026, uma temporada marcada por diversas lesões.

“Foi uma partida incrível”, disse Saint-Maximin, de 29 anos. "O ambiente estava magnífico e estou muito feliz por fazer parte da história do clube".

Totalmente empenhado em se manter vivo na série, e para isso necessariamente de uma vitória, o Chicago abriu espaços para contra-ataques, vantagem que foi bem aproveitada pelos donos da casa.

Nos instantes finais, o israelense Idan Toklomati (90+5') tabelou na entrada da área com o espanhol Pep Biel, antes de finalizar o rasteiro e colocar sua equipe, pela primeira vez, entre os quatro melhores do Leste.

Na próxima fase, o Charlotte aguarda o vencedor do confronto entre Cincinnati e Nashville SC, este último em vantagem após vencer a equipe de Ohio por 1 a 0.

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