Chicharito, Douglas Costa e Shaqiri: veja craques que jogarão com Messi na MLS

A- A+

Agora é oficial, Lionel Messi não jogará na Europa na próxima temporada e tampouco na Arábia Saudita. O craque argentino, que esteve nos dois últimos anos no PSG, foi anunciado como novo jogador do Inter Miami, dos Estados Unidos, nesta quarta-feira (8).



Mas ele não será o único astro da MLS. O Globo mostra que há outros nomes que irão disputar com o argentino o posto de principal estrela do campeonato norte-americano.

Chicarito Hernández

Revelado pelo Manchester United e com passagem pelo Real Madrid, Chicharito Hernández é a principal estrela do Los Angeles Galaxy, clube que Zlatan Ibrahimovic também já atuou na carreira. Isso nãp é pouco. O mexicano é ídolo de uma das torcidas mais numerosas da MLS e tem se destacado como artilheiro ao longo dos torneios que disputa.

Douglas Costa

Também na MLS e no Los Angeles Galaxy está o brasileiro Douglas Costas. Após deixar o Grêmio em passagem que não deixou saudade, ele foi contratado pelo clube norte-americano e, até então, não tem conseguido brilhar. Mas recebe um dos maiores salários da equipe.



Xherdan Shaqiri

Com passagem pelo Bayern de Munique, pelo Liverpool e principal jogador da seleção da Suíça por anos, Xherdan Shaqiri está na MLS defendendo o Chicago Fire. Para ter ideia de sua importância, mesmo aos 30 anos de idade ele recebeu a camisa 10 da equipe norte-americana.

Lorenzo Insigne

Ídolo do Napoli, Lorenzo Insigne é um dos destaques do Toronto FC, que ofereceu uma mala de dinheiro ao clube italiano pela sua contratação. Aos 32 anos, muitos consideravam que ele ainda tinha condições de atuar no futebol europeu, mas preferiu ir para para a MLS.

Josef Martínez

Um dos principais companheiros de Lionel Messi no Inter Miami será o atacante venezuelano Josef Martínez. Aos 30 anos, ele tem empilhado artilharias nos Estados Unidos e tem tudo para ser a flecha do argentino durante a sua passagem pelo clube norte-americano.

Thiago Almada

O jogador mais valioso do Atlanta FC, um dos principais clubes dos Estados Unidos, é o meia Thiago Almada, que foi campeão da Copa do Mundo com a Argentina em 2022. Ele esteve na mira do Napoli-ITA para essa temporada, mas o negócio não vingou. Aos 22 anos, ele é uma das grandes promessas do futebol argentino e foi revelado pelo Vélez Sarsfield.

Talles Magno

Revelado pelo Vasco, o atacante Talles Magno é um dos destaques do New York City FC, clube que também é controlado pela City Group, que administra o Manchester City. Inclusive, ele ajudou o clube a conquistar a MLS Cup em 2021, chegando a marcar gol na final de conferência.

Veja também

Futebol Briga pela liderança do Grupo 3 da Série D: Santa Cruz recebe o Pacajus, no Arruda