Futebol Chico admite momento delicado, mas prega reação no Sport Leão está na lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro, sem vitórias e ainda a confirmar chegada de novo técnico

Sem uma vitória sequer nos sete jogos disputados na Série A do Campeonato Brasileiro, ocupando a lanterna da competição, com dois pontos, o Sport encara na próxima rodada o Cruzeiro, na Ilha do Retiro, time que vem embalado após vencer três dos últimos quatro compromissos. Momentos distintos, mas que não tira a confiança dos rubro-negros em uma reação.

“É um momento delicado que a gente vive. Foram sete jogos e não queríamos estar desse jeito. O Cruzeiro é um adversário que a gente sabe da qualidade. Estavam passando também por uma situação difícil agora pouco e tiveram algumas vitórias ali no campeonato. Estão passando por uma fase de construção do elenco, é um clube de tradição na Série A, mas temos de nos preparar como se fosse uma final”, afirmou o zagueiro Chico.

O Sport ainda não anunciou oficialmente o novo técnico que irá substituir Pepa. O português e compatriota do antigo comandante, Antônio Oliveira, ex-Cuiabá e Corinthians, é o mais cotado. Caso um novo nome não chegue nesta semana, a equipe terá o auxiliar César Lucena à frente da equipe.

“Tivemos uma mudança de rumo com a saída de Pepa, que é um cara que admiramos muito e que fez a gente crescer, deixando o Sport na elite. Respeito muito o professor César, que já tem liderança no clube, foi vitorioso como jogador e trabalha com a gente no dia a dia. Vamos focar para tirar o Sport dessa situação, independente de quem chegar para assumir o clube”, frisou.

