Futebol Chico cita "identidade com o Sport" e reforça importância de iniciar Série B com vitória Zagueiro deve ser titular na partida do domingo (30), contra o Novorizontino, no Jorge Ismael De Biasi

Aos 24 anos, o zagueiro Chico não faz parte da lista dos atletas mais experientes do Sport. Mas somente se o contexto for idade. Isso porque o defensor foi formado na base rubro-negra, integrando o elenco principal desde 2017. Tempo que faz ele saber qual a “identidade” do Leão e como passar esse sentimento aos demais jogadores do elenco.

"Está todo mundo no clima de como é o Sport. É importante passar tranquilidade e também não passar porque jogar aqui tem um peso grande na camisa. Tenho essa 'identidade ' do Sport desde pequeno e agora é passar isso aos que chegaram neste ano", afirmou.





Na iminência de disputar o segundo jogo da final da Copa do Nordeste, na próxima quarta, contra o Ceará, na Ilha do Retiro, o Sport deve poupar alguns titulares diante do Novorizontino, neste domingo (3), no Jorge Ismael De Biasi, na estreia da Série B.

Atletas que estão atuando em sequência, casos do zagueiro Sabino, do volante Fabinho, dos meias Jorginho e Luciano Juba, além do atacante Vagner Love não devem entrar em campo. O lateral-esquerdo Igor Cariús e o volante Ronaldo, que começaram no banco de reservas diante do Coritiba, no jogo anterior da Copa do Brasil, também são dúvida.



Enderson também não confirmou se o lateral-direito Eduardo e o atacante Edinho, poupados do confronto, enfrentarão o Novorizontino.

Quem é desfalque certo é o atacante Facundo Labandeira. O uruguaio sofreu uma contusão no joelho direito na final do Pernambucano e ficará afastado oito semanas dos gramados.



"O importante é o elenco. A gente se colocou nessa situação boa de estar disputando decisões uma atrás da outra e quem for jogar vai representar bem. Quem vai entrar domingo não será o time misto, mas sim o Sport. Temos a responsabilidade de começar bem a Série B, que é o maior objetivo do Sport no ano", explicou o defensor, pregando respeito pelo adversário, principalmente pelo fato de, outro lado, estar um velho conhecido do Leão: o técnico Eduardo Baptista, campeão estadual e do Nordestão pelo Rubro-negro, em 2014.

"Jogar lá é difícil pela logística, pela distância. Mas isso não pode ser usado como desculpa. Temos que transformar isso em motivação para superar as dificuldades e começar com o pé direito. O pai dele (Nelsinho) e ele têm uma história de identificação com o Sport. Eu me lembro da passagem campeã de Nelsinho em 2008 e ele (Eduardo) também deixou o clube bem. Mas agora é outro time, outras peças. Ele sabe que será um jogo difícil", completou.

