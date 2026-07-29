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Futebol Chico da Costa não aceita empréstimo ao Sport; clube deve procurar plano B para o ataque Jogador do Cruzeiro estava envolvido na negociação que rendeu a ida de Zé Lucas, prata da casa do Leão, para a Raposa

Quando o Sport anunciou a transferência do volante Zé Lucas ao Cruzeiro, foi citado que, além dos R$ 25,5 milhões envolvidos na venda, o Leão também receberia outros dois atletas da Raposa, o volante Murilo Rhikman e o atacante Chico da Costa. Porém, apenas o primeiro desembarcou na Ilha do Retiro. O segundo não aceitou a transferência por empréstimo para o Leão.

Fora da lista de relacionados do Cruzeiro, ainda não se sabe qual será o destino de Chico da Costa. A desistência do atleta fará com que o Sport receba uma compensação financeira por parte da Raposa, podendo utilizar o dinheiro para buscar outro atacante no mercado. Pela equipe celeste, Chico, de 31 anos, disputou apenas 14 partidas, com uma assistência e sem gols marcados.

A negativa de Chico da Costa não altera o cenário envolvendo a venda de Zé Lucas. O jogador já foi apresentado oficialmente no Cruzeiro, com vínculo até 2031. O atleta está regularizado e pronto para estrear com a camisa da Raposa.

Também não haverá mudança com relação ao empréstimo de Rhikman. O volante já foi oficializado pelo Sport, que passou a deter 35% dos direitos econômicos do atleta, preservando participação financeira em eventual negociação futura.

Quem também pode desembarcar em breve no Sport é o goleiro Brenno, do Fortaleza. A informação da negociação foi divulgada inicialmente pela ESPN e confirmada pela reportagem. O jogador chegaria para suprir a saída de Hall, que deixou o Leão e tem negociação avançada com o Kyoto Sanga, do Japão.

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