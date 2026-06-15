Chilavert detona Paraguai após goleada: 'Parecia que estavam na Disney'

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A derrota por 4 a 1 para os Estados Unidos na estreia da Copa do Mundo provocou forte reação no Paraguai. Um dos maiores ídolos da história da seleção, José Luis Chilavert não poupou críticas ao desempenho da equipe e apontou o técnico Gustavo Alfaro como o principal responsável pelo resultado negativo.



Em entrevista à Rádio Ñanduti, o ex-goleiro se mostrou incomodado com a postura de alguns jogadores após a partida. Para ele, o momento exigia reflexão e não celebrações ou registros ao lado de familiares.



"Não pode tirar fotos como se estivesse na Disney ou de férias. Perdemos de goleada. Todos os jogadores tirando selfie com a família como se estivéssemos na Disney. Eu perco o jogo e não quero sair do quarto. Depois, quando acabar o Mundial, você tira fotos", afirmou.





Apesar das críticas ao comportamento do elenco, Chilavert concentrou sua análise no trabalho de Alfaro. Segundo ele, a comissão técnica falhou ao preparar a equipe para enfrentar um adversário de maior nível competitivo.



"A culpa não foi dos jogadores, mas de Alfaro", declarou o ex-goleiro, antes de fazer uma comparação sobre a diferença entre as equipes em campo. "Te enfrentam com aviões de guerra, e fomos com um Super Tucano."



Chilavert também comentou a reação de Diego Gómez após a partida O meio-campista se emocionou durante a entrevista coletiva, situação que, na visão do ex-jogador, evidenciou fragilidade emocional do grupo.



"Diego Gómez começou a chorar na coletiva de imprensa. É aí que você percebe que ele não estava emocionalmente preparado. Alfaro deveria ter reunido o grupo, conversado com eles e dito que precisavam mudar a mentalidade", avaliou.



Em outro trecho da entrevista, o ex-capitão da seleção paraguaia voltou a cobrar uma postura mais firme dentro do elenco e reiterou que o treinador deveria ter administrado melhor a pressão da estreia.



"Falta alguém dar uns sopapos nos jogadores para acordá-los. O técnico foi o culpado, porque com a experiência que tem, deveria ter lidado com a situação melhor", completou.



Após a goleada sofrida na primeira rodada, o Paraguai tenta se recuperar na competição neste sábado, quando enfrenta a Turquia à meia-noite.

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