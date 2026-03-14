China e Coreia do Sul garantem vaga na Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil
Seleções avançam às semifinais da Copa da Ásia e se juntam a Brasil e Austrália entre as primeiras classificadas para o Mundial
A Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027, que será disputada no Brasil, já tem quatro seleções garantidas. Neste sábado (14), China e Coreia do Sul asseguraram presença no torneio ao avançarem para as semifinais da Copa da Ásia Feminina da AFC, etapa que concede vagas diretas ao Mundial.
A classificação chinesa veio após vitória por 2 a 0 sobre Taiwan na prorrogação, resultado que colocou a equipe entre as quatro melhores do torneio continental. Já a Coreia do Sul também confirmou presença na semifinal da competição asiática e, consequentemente, garantiu um lugar no próximo Mundial.
Com isso, as duas seleções se juntam à Austrália, que também alcançou as semifinais da Copa da Ásia, e ao Brasil, classificado automaticamente por ser o país-sede da próxima edição do torneio.
O Mundial de 2027 marcará a primeira vez que a principal competição do futebol feminino será realizada na América do Sul. A expectativa é de que novas seleções confirmem presença ao longo dos próximos meses, conforme avançam os torneios classificatórios organizados pelas confederações continentais.
Até o momento, portanto, quatro países já têm lugar assegurado na competição: Brasil, China, Coreia do Sul e Austrália.