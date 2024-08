A- A+

Olimpíadas China é ouro no revezamento 4x100m medley masculino; França leva bronze com Marchand O quarteto chinês formado por Xu Jiayu, Qin Haiyang, Sun Jiajun e Pan Zhanle venceu com o tempo de 3m27s46, à frente dos Estados Unidos (3m28s01) de Caeleb Dressel e da França (3m28s38) de Marchand