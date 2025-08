A- A+

Viralizou De chinelo e ressaca: saiba quem é o homem que viralizou ao completar corrida de 8 km no Pará Sem preparo e ainda supostamente embriagado, morador de Garrafão do Norte surpreendeu ao cruzar a linha de chegada e conquistar medalha em evento esportivo local

Usando chinelos, visivelmente embriagado e sem qualquer preparo físico, Isaque, morador de Garrafão do Norte, no interior do Pará, roubou a cena ao completar uma corrida de 8 quilômetros durante um evento esportivo realizado na cidade, no dia 27 de julho. A cena inusitada viralizou nas redes sociais.

Num daqueles momentos que só o Brasil pode proporcionar, um episódio hilário e inacreditável virou assunto nas redes sociais: durante uma corrida de rua em uma cidade do interior, enquanto corredores uniformizados, de tênis caros e meses de treino se alongavam e se preparavam…… pic.twitter.com/XxuS4LtkY7 — Tania Sanches (@taniamcsanches) August 3, 2025

De acordo com o próprio Isaque, ele havia passado a noite anterior bebendo em um bar. Pela manhã, ainda lidando com a ressaca, decidiu dar uma volta pela praça central e se deparou com a movimentação da corrida. Sem pensar muito, se alinhou aos corredores, entrou no trajeto e correu os 8 km de forma improvisada.

Apesar de boatos nas redes indicarem que ele teria vencido a prova, a organização esclareceu que Isaque não subiu ao pódio, mas completou o percurso à frente de vários participantes. Como todos que cruzaram a linha de chegada receberam medalhas, ele também foi premiado, arrancando aplausos do público.

Com a repercussão, a organização da corrida entrou na brincadeira e publicou vídeos do momento. A prefeitura também entrou na onda e, em uma publicação nas redes sociais, celebrou a atitude de Isaque, que foi visto treinando com tênis pelas ruas da cidade.

