Futebol Chiquinho se coloca à disposição para entrar como titular no Clássico das Multidões Após estreia diante do América/MG, atleta deve começar jogando diante do Sport, na Arena de Pernambuco, pela Copa do Nordeste

Com o desfalque do atacante Maranhão, que saiu lesionado no jogo contra o América/MG, na última terça (14), no Independência, pela segunda fase da Copa do Brasil, o Santa Cruz pode ter a presença do meia Chiquinho entre os titulares na partida deste sábado (18), contra o Sport, na Arena de Pernambuco, pela Copa do Nordeste.



“No jogo contra o América/MG, entrei aos 20 minutos e fiquei até o fim. Agradeço em estar aqui de volta, ajudando o Santa Cruz tanto dentro como fora de campo. Espero que esse ano seja diferente, conseguindo o maior objetivo que é o acesso”, afirmou Chiquinho, que entrou justamente na vaga de Maranhão no decorrer do confronto diante dos mineiros.



O Santa Cruz é o quinto do Grupo B do Nordestão, com oito pontos. O clube só entra no G4 nesta rodada se vencer o clássico. Empate ou derrota mantém a equipe fora da zona de classificação, ocupada por Náutico (4º, com 10), Sergipe (3º, com 10), ABC (2º, com 11) e Ceará (1º, com 13).



“Determinação e raça não podem faltar. Vamos dar o nosso melhor para conseguir a vitória”, declarou o meia. Mesmo se não vencer, o Santa ainda terá chances de avançar ao mata-mata. Para isso, terá que derrotar o Fortaleza, no jogo final da primeira fase, e torcer para um tropeço de potiguares, sergipanos ou do rival pernambucano.





Como as equipes de um lado do bloco enfrentam os times que estão no outro, o Santa tem até mesmo a chance de encerrar a primeira fase na liderança do Grupo B. Para isso, teria que ganhar os dois jogos e torcer por derrotas das equipes da chave que pertence.

