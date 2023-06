Chiquinho volta a ser utilizado no Santa Cruz, mas técnico nega influência da torcida: "Não ligo"

A- A+

Um dos pilares técnicos do elenco no início da temporada, o meia Chiquinho foi perdendo espaço no Santa Cruz desde a chegada do treinador Felipe Conceição. O jogador de 33 anos voltou a entrar em campo apenas na última partida contra o Globo-RN, após dois jogos sem participação.

Chiquinho começou a Série D como titular, mas só atuou os noventa minutos na estreia contra o Iguatu-CE. Diante de Potiguar-RN, Campinense-PB e Nacional-PB, o meia foi substituído no segundo tempo.

Depois dessa sequência, Chiquinho ficou dois jogos sem nem entrar em campo, contra Sousa-PB e Pacajus-CE. Nesse último, que aconteceu no Arruda, o técnico Felipe Conceição foi cobrado pela torcida devido a não entrada do jogador.

Questionado após a vitória contra o Globo-RN, Felipe assegurou que a volta de Chiquinho ao time não aconteceu por causa da pressão da torcida.

"Não ligo para isso [pressão da torcida]. É lógico que nossa torcida tem sempre razão, mas as tomadas de decisões não são por causa do torcedor. É por causa do dia a dia, da característica. A gente precisava de um homem que segurasse mais a bola para sair um pouco de trás. No outro jogo, a gente precisava acelerar mais o jogo. São opções. O que incomoda um pouco é ficar sempre no mesmo atleta, é ruim para o grupo, para o próprio torcedor. A gente tem que valorizar todo mundo", afirmou o treinador.

Em cinco jogos disputados nesta Série D, Chiquinho ainda não balançou as redes nem contribuiu com assistência. Na temporada pela Cobra Coral, ele marcou dois gols e deu uma assistência.





