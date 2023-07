A- A+

Copa do Mundo Choque de grandes forças, Inglaterra e Dinamarca disputam a liderança do Grupo D Partida acontece nesta sexta-feira (28), às 5h30, em Sydney

Naquele que é considerado um dos grupos da morte da Copa do Mundo Feminina, Inglaterra e Dinamarca brigam pela classificação às oitavas de final da competição, nesta sexta-feira (28). Com a bola rolando a partir das 5h30, no Allianz Stadium, em Sydney, o confronto coloca as duas vencedoras da primeira rodada e que estão rigorosamente empatadas em todos os números.

Atual campeã europeia e da Finalíssima, a Inglaterra estreou com vitória, mas com um placar aquém do esperado, derrotando a seleção do Haiti apenas por 1x0, gol marcado de pênalti por Georgia Stanway. Após aberto o marcador, foram as caribenhas que tiveram as melhoras oportunidades, parando nas boas intervenções da goleira Mary Earps. As lioness sentem as ausências da estrela Beth Mead, considerada uma das melhores atacantes do mundo, e da zagueira Leah Williamson, capitã do English Team.

Por outro lado a Dinamarca tampouco teve vida fácil. Em partida contra a competitiva seleção chinesa, foram as asiáticas tiveram as primeiras boas chances, com as europeias chengando já depois da metade do segundo tempo. A igualdade permaneceu até perto do fim do tempo regularmentar, quando Vangsgaard marcou de cabeça após cobrança de escanteio.

Em resumo, inglesas e dinamarquesas estão empatadas com três pontos e com os mesmos números de gols marcados e nenhum sofrido. Se houver vencedor no confronto, encaminhará bem a passagem para à próxima fase do torneio.

Desafios

Enfrentando um adversário de maior nível técnico, a Inglaterra precisa se mostrar uma equipe mais equilibrada em campo. As leoas enxergam na lateral Lucy Bronze, eleita melhor do mundo em 2020, como a referência da equipe, capaz de desequilibrar a partida com suas subidas pelo lado direito.

Já a Dinamarca precisa melhorar os números na hora da finalização. Na última partida, mesmo arrematando 13 vezes, apenas duas tiveram o caminho do gol. A principal esperança de bolas na rede é a centroavente do Chelsea, Pernille Harder, que soma 70 gols com a camisa da seleção.

Complemento da rodada

Fechando a segunda rodada do grupo, China e Haiti também se enfrentam na manhã da sexta-feira. Com a bola rolando a partir das 8h, o confronto pode significar a reabilitação para ambas as equipes no torneio. A partida acontece no Coopers Stadium, em Adelaide.

No início da sexta lá na Oceania, ainda 21h da quinta-feira (27), aqui no Brasil, a Argentina enfrenta a África do Sul. Ambas equipes foram derrotadas na abertura do Grupo G, para a Itália e Suécia, respectivamente.

