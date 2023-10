"Choque muito positivo", diz atacante Gabriel Jesus em relação ao treinador do Brasil, Fernando Dini

Gabriel Jesus avaliou o treinador da Seleção Brasileira, Fernando Diniz. Revelando que já observava qualidade nele quando ainda eram adversários, o atacante de 26 anos pregou "um choque positivo" no andamento do trabalho junto à deleção Canarinho.

"Nos primeiros dias, nas primeiras reuniões e conversas, é algo novo, muito novo. Já joguei contra ele, quando ele estava no Audax, e já via uma qualidade e algo do treindor no time, de sair jogando, então você trabalhando no dia a dia, você vê o porquê e a qualidade, onde ele enxerga certos pontos do campo e alguns jogadores, os terços do campo... foi um choque, porém muito positivo", afirma.