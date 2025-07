A- A+

Basquete Chris Paul voltará aos Clippers para sua última temporada na NBA Jogador de 40 anos está em busca do primeiro título na liga americana de basquete

O veterano Chris Paul retornará ao Los Angeles Clippers para disputar sua 21ª e última temporada da NBA, informou a imprensa americana nesta segunda-feira (21).

Aos 40 anos, Paul defendeu o San Antonio Spurs na temporada 2024/2025 com média de 8,8 pontos (a mais baixa de sua carreira) e 7,4 assistências por jogo, tendo participado de toda a fase regular da liga.

Para sua despedida, o jogador decidiu retornar ao Clippers e está em busca do tão esperado primeiro título na liga americana de basquete, informou a ESPN.

Apesar do interesse de Milwaukee Bucks, Charlotte Hornets e Dallas Mavericks, Paul preferiu voltar para Los Angeles, onde jogará com um contrato de um ano pelo salário mínimo de jogadores veteranos, detalhou o jornal The Athletic.

Escolhido 12 vezes para o All-Star Game, o experiente piloto liderou os Clippers entre 2011 e 2017 formando um trio de peso com o ala-pivô Blake Griffin e o pivô DeAndre Jordan, que foi seis anos consecutivos para os playoffs, num período em que a franquia esteve à frente do Los Angeles Lakers.

Posteriormente, Paul teve breves passagens por Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors e Spurs.

Em sua segunda etapa nos Clippers, ‘CP3’ terá a missão de auxiliar os astros James Harden e Kawhi Leonard em um dos elencos que mais se reforçarão para a próxima temporada.

A franquia, propriedade do multimilionário Steve Ballmer, também contratou nas últimas semanas o ala-armador Bradley Beal e os pivôs John Collins e Brook López para tentar chegar pela primeira vez às Finais da NBA.

Chris Paul, segundo jogador com mais assistências e roubadas de bola da história da liga, atrás apenas de John Stockton, havia anunciado em uma entrevista em junho que continuaria em atividade "por mais um ano, no máximo".

Veja também