A- A+

Luto Christian Atsu: corpo de jogador ganês morto em terremoto na Turquia é repatriado Corpo de atleta foi encontrado no sábado sob os escombros

O corpo do jogador de futebol Christian Atsu, morto no terremoto de magnitude 7,8 que atingiu a Turquia e a Síria, chegará neste domingo à capital de seu país, Acra, segundo informou o Ministério das Relações Exteriores de Gana. Atsu, de 31 anos, é uma das vítimas da tragédia, que aconteceu em 6 de fevereiro, matando mais de 44 mil pessoas em ambos os países.

O corpo do jogador de futebol foi encontrado no sábado, depois que alguns relatórios preliminares indicaram que ele havia sido resgatado com segurança.

"Os restos mortais serão acompanhados por sua família e pelo embaixador de Gana na Turquia em um voo da companhia aérea turca e chegarão a Acra às 19h40 de domingo", disse o ministério.

No sábado, o irmão mais velho de Atsu e seu irmão gêmeo estiveram presentes no local de resgate onde o corpo foi encontrado.

Sua viúva, Marie-Claire Rupio, e seus três filhos compareceram a uma homenagem ao jogador antes do jogo do Newcastle pela Premier League contra o Liverpool, no St James' Park, em Londres.

Atsu havia chegado ao clube turco Hatayspor em setembro, com sede na província de Hatay (sul), próximo ao epicentro do violento terremoto que abalou a Turquia e a Síria.

Com essa camisa ele marcou 33 gols, o último em 5 de fevereiro, poucas horas antes do terremoto.

O presidente de Gana, Nana Akufo-Addo, elogiou o atleta, que também atuou em sua equipe. "O futebol perdeu um dos melhores embaixadores, um que será difícil de substituir", afirmou.

Veja também

Campeonato Francês PSG vence Lille com gol de Messi nos acréscimos, mas perde Neymar por lesão