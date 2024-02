A- A+

Futebol Chrystian Barletta rescinde contrato com o Ceará e acerta com o Sport Imagem do atleta no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já aparece com a camisa do Leão

O atacante Chrystian Barletta teve a rescisão contratual com o Ceará publicada nesta quarta (21), no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com um detalhe: na imagem do jogador, ele já aparece com a camisa do Sport, clube que irá defender na sequência da temporada.

Barletta tinha acionado o Ceará na Justiça alegando falta de pagamento das luvas na assinatura do contrato, além de débitos referentes ao 13º salário, FGTS e direitos de imagem. O valor da ação girava em torno de R$ 12 milhões.

O clube cearense, por outro lado, alegou que o jogador deveria assumir uma dívida que o Vozão tinha com o São Bernardo, equipe em que estava quando foi comprado pelo alvinegro. Tal alteração no acordo, porém, foi negada na Justiça, e o atleta conseguiu a liberação para jogar por outro time.



A tendência é que o jogador seja anunciado em breve como reforço do Sport para a temporada 2024.

Veja também

SPORT Em alta no Sport, Mariano Soso vive melhor início de trabalho da carreira