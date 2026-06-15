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Copa do Mundo Copa do Mundo 2026: chuteira rosa é tendência; conheça a história do primeiro modelo Modelos vibrantes são aposta do mercado de artigos esportivos desde 2008, mas invadiram a Copa de 2026

Além do empate frustrante do Brasil contra o Marrocos na estreia da Copa do Mundo, a Seleção também chamou atenção pela cor das chuteiras: o rosa-choque. Esse ano, as principais fornecedoras de material esportivo apostaram no rosa vibrante para calçar os jogadores. Nike, Adidas, New Balance e Puma lançaram suas versões para o torneio.

Os brasileiros entraram em campo, no último sábado (13), desfilando a tendência: Vini Jr., Alisson, Douglas Costa, Igor Thiago e Endrick – que nem chegou a estrear sua New Balance na partida. Para Odinga Nimako, integrante da equipe global de desenvolvimento de chuteiras da Nike, “cores vibrantes dão confiança”, contou ao jornal The Athletic.

Outra explicação é a de que as chuteiras rosas possibilitam uma melhor visibilidade dos jogadores para a torcida que está na arquibancada ou no sofá de casa. Nimako diz que o impacto visual era a prioridade da fabricante americana.

Os pioneiros

No começo de 2008 a Nike foi pioneira lançando a primera chuteira rosa. O modelo Rosa Mercurial Vapor IV vinha com um slogan simples: “É melhor você ser rápido”. A estreia da chuteira não poderia ser melhor. O atacante Nicklas Bendtner, do Arsenal, marcou o gol da vitória sobre o Dínamo que garantiu a classificação do time inglês nas oitavas de final da Champions League. Nos seus pés, a chuteira rosa da Nike.

Logo após o gol de Bendtner, a chuteira foi vista nos pés de Frank Ribéry, na época, craque do Bayern de Munique. Outra movimento calculado da marca foi calçar o zagueiro da Internazionale de Milão, Marco Materazzi. Com isso, a Nike tentava associar o rosa a um jogador bruto, mudando o estigma sobre a cor do modelo.

As chuteiras da “última dança”

Vale também destacar os modelos que vão calçar os craques que se despedem do Mundial nesta edição.

Neymar deve usar chuteira rosa com degradê multicolorido da Puma, sua patrocinadora desde 2020. Com as cores da Argentina, Messi deve usar um modelo Adidas que une o branco, azul-celeste e dourado. A chuteira chama atenção por não ter cadarços.

Já o português Cristiano Ronaldo ainda mantém suspense sobre o que vai calçar na estreia contra a RD. Congo na próxima quarta-feira (17), mas postou fotos nas redes sociais usando a rosa-choque da Nike.



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