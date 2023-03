A- A+

O Sport vencia o ABC, por 1x0, quando viu o jogo ser interrompido aos 16 minutos do segundo tempo por conta das fortes chuvas que caíram no Grande Recife ao longo desta quarta-feira (29). Problema recorrente da casa rubro-negra, o sistema de drenagem não suportou a quantidade de água e atrapalhou o andamento da partida válida pela semifinal da Copa do Nordeste. Conforme o regulamento da competição, o duelo deverá ser reiniciado nesta quinta-feira (30), às 15h, na casa rubro-negra.

Enquanto a chuva deu uma trégua e o gramado tinha condições de receber o espetáculo, o Leão foi para o vestiário na frente no placar, graças a um golaço de voleio marcado por Vagner Love.

Na volta do intervalo, contudo, a quantidade de água presente no campo de jogo já dificultava o andamento da partida. Entretanto, o árbitro Denis da Silva Ribeiro Serafim optou pela continuidade do confronto. Enquanto houve jogo, o ABC até chegou a empatar o duelo com Fábio Lima, em lance que o camisa 10 potiguar soube usar as poças d’água ao seu favor para fintar Renan. Porém, o VAR entrou em ação para anular o tento por impedimento.

Aos 16 minutos, contudo, após conversa com as duas equipes, o árbitro optou por paralisar o confronto. A partir de então, seguindo o protocolo, Denis Serafim esperou 30 minutos para ver se o gramado voltaria ter condições de continuar a partida.

Segundo caso em menos de um ano

Em maio do ano passado, Sport e CRB se preparavam para se enfrentar pela Série B do Campeonato Brasileiro, quando as fortes chuvas que caíram no Recife na ocasião alagaram o gramado da Ilha do Retiro e impossibilitaram o início da partida. Na época, o confronto ocorreu no dia posterior, na Arena de Pernambuco, e os alagoanos derrotaram o Leão pelo placar de 1x0.

Veja também

Tênis Sinner vence Ruusuvuori e avança às semifinais do Masters 1000 de Miami