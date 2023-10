Chuva de gols marca o encerramento da terceira rodada da Liga dos Campeões; confira os resultados

A- A+

Uma quarta-feira (25) de muitos gols no fechamento da terceira rodada de Liga dos Campeões, com uma média de 3,5 por partida. Na França, o Paris Saint-Germain goleou o Milan. Evanilson, ex-Fluminense, marcou três gols na goleada do Porto diante do Royal Antwerp e Haaland também brilhou em mais uma vitória do Manchester City.

Troca de liderança no Grupo E

No primeiro jogo do dia, o mexicano Santiago Giménez manteve a boa forma e foi responsável por dois gols do Feyenoord, que bateu a Lazio, em casa, por 3x1. Os holandeses assumiram a liderança do grupo, tomada do Atlético de Madrid, que, na Escócia, ficou no empate em 2x2 diante do Celtic.

Embolou tudo no Grupo F

No conhecido grupo da morte da edição, o grande campeão do dia foi o PSG, que conheceu sua segunda vitória no certame, no Parc des Princes, no 3x0 em cima do Milan. Outro que foi bem e ressurgiu na disputa foi o Borussia Dortmund, que mesmo fora de casa, no St. James Park, bateu o Newcastle por 1x0.

City mantém 100% no Grupo G

Fora de casa, o Manchester City impôs o favoritismo sob o Young Boys e venceu pelo placar de 3x1. Artilheiro da última temporada, o norueguês Erling Haaland teve mais uma atuação destacada com dois gols. Na outra partida do grupo, o RB Leipzig fez o dever de casa e bateu o Estrela Vermelha por 3x1.

Barcelona é outro time perto da classificação

No Estádio Olímpico, o Barcelona garantiu mais uma vitória, desta vez por 2x1, diante do Shakhtar Donetsk, e é mais um time que continua com 100% de aproveitamento. No jogo que complementou a rodada, o Porto saiu perdendo do Royal Antwerp, mas com a colaboração de três gols de Evanilson, conseguiu a virada e venceu a partida pelo placar de 4x1.

